Постройки XI–XII веков обнаружили в городище Акжар в Жамбылской области

Археологи также нашли фрагменты керамики, железных и стеклянных изделий, каменные орудия и кости домашних животных, передает корреспондент агентства Kazinform.

Средневековое городище расположено к западу от села Куренбель Жуалынского района, между притоками реки Акжар. Сейчас на территории памятника продолжаются археологические раскопки.

Исследования проводят в рамках научной программы «Сырдарья и Каратау в древности и Средневековье: истоки и трансформация культуры», реализуемой Комитетом науки Министерства науки и высшего образования РК.

Фото: Instagram/madeniet_jambyl

В состав экспедиции вошли ведущий научный сотрудник Института археологии имени А. Х. Маргулана, доктор PhD Ералы Акымбек, докторант и младший научный сотрудник института Несипбай Нургали, а также инспектор дирекции по охране и восстановлению историко-культурных памятников Жандос Байтимбетов.

Фото: Instagram/madeniet_jambyl

Во время раскопок специалисты обнаружили остатки сооружений, возведенных из сырцового кирпича и относящихся к XI–XII векам. Найденные предметы позволяют представить повседневную жизнь людей, населявших городище в разные периоды.

Отдельную ценность для ученых представляют остеологические материалы — кости домашних животных. Их изучение может дать сведения о хозяйстве, питании и образе жизни жителей средневекового поселения.

Фото: Instagram/madeniet_jambyl

Собранные материалы планируется ввести в научный оборот. Исследователи рассчитывают, что новые данные помогут точнее определить место Акжара в истории региона и установить, какую роль городище играло в развитии средневековой городской культуры Каратау.

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