Уникальный робот для детской нейрохирургии появится в Восточном Казахстане

В Центре матери и ребенка города Усть-Каменогорска до конца года установят роботизированную систему Remebot RM-200 стоимостью более 433 млн теңге. Высокотехнологичное оборудование позволит проводить детям сложные нейрохирургические операции с субмиллиметровой точностью, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Восточно-Казахстанской области.

Новый робот расширит возможности медицинской помощи детям не только из Восточного Казахстана, но и из области Абай и Павлодарской области.

Сертификат на поставку оборудования сегодня во время рабочей поездки в ВКО передал председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов. Система приобретается в рамках благотворительной деятельности группы компаний через фонд Samruk-Kazyna Trust.

Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

В Центре уже действует специализированное нейрохирургическое отделение на 22 койки, где оказывают экстренную и плановую помощь детям из трех регионов. В последние три года здесь проводят хирургическое лечение тяжелых форм эпилепсии с применением VNS-терапии — выполнено 33 операции.

Remebot RM-200 станет новым технологическим этапом для службы. Робот позволяет создавать трехмерную модель головного мозга, заранее планировать ход операции и с субмиллиметровой точностью задавать траекторию хирургического инструмента.

С помощью системы планируется проводить операции при фармакорезистентной эпилепсии, малоинвазивные биопсии опухолей и другие сложные вмешательства.

Фото: акимат Восточно-Казахстанской области

— Важно, чтобы дети, которым необходима высокотехнологичная помощь, могли получать ее здесь, в Усть-Каменогорске, не выезжая за пределы региона. Появление такого оборудования позволит нашим специалистам расширить возможности детской нейрохирургии и внедрить современные технологии лечения, — отметил аким ВКО Нурымбет Сактаганов.

Новый робот станет еще одним инструментом для врачей, а для маленьких пациентов — возможностью получить сложную медицинскую помощь ближе к дому.