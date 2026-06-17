Уникальный наскальный рисунок эпохи бронзы найден в Сибири

В Хакасии (Сибирь) археологи обнаружили уникальный наскальный рисунок Окуневской культуры возрастом не менее 4 тысяч лет, аналогов которому ранее не находили, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Наскальный рисунок, оставленный людьми Окуневской культуры (III–II тысячелетия до нашей эры), который не имеет аналогов среди подобных петроглифов, обнаружили археологи в Хакасии, сообщил ТАСС директор АНО «Археологическое исследование Сибири» (АИС) Тимофей Ключников.

— В Хакасии на Сорских столбах нашли новую окуневскую плоскость. Таких рисунков ранее на скалах не встречалось, только на плитах из погребений, — сказал Ключников.

Первые петроглифы на Сорских столбах были обнаружены в 2025 году. На недавно найденной поверхности красной охрой изображена личина — стилизованное человеческое лицо. По словам Тимофея Ключникова, она схожа с изображениями, обнаруженными в ранних окуневских могильниках на реке Уйбат, что позволяет датировать находку серединой III тысячелетия до нашей эры.

Окуневская культура существовала около четырех тысяч лет назад на территории Минусинской котловины, охватывающей современную Хакасию и юг Красноярского края. Среди наиболее известных памятников этой культуры — Шалоболинская писаница. Наскальное искусство окуневцев включает антропоморфные изображения, фигуры коров, быков, лосей и мифических существ.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Напомним, в Мангистауской области археологи обнаружили более 150 монет и ряд артефактов, подтверждающих торговые связи региона с Востоком и Западом.