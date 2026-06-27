Уникальный экопарк открыли в Туркестанской области

В Туркестанской области в рамках экологической акции «Таза Қазақстан», инициированной Главой государства, на берегу реки Карашық открыт экопарк «Түркістан», занимающий территорию в 50 гектаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

По случаю открытия новой зоны отдыха состоялось масштабное мероприятие «Новая Конституция — правовая культура народа». В торжественной церемонии принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кошеров, который поздравил жителей города с открытием нового объекта.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

— Через несколько дней вступит в силу Новая Конституция, которую всей страной поддержали на голосовании. В целях поддержки нашего Основного закона во всех районах и городах по инициативе населения проводились различные мероприятия. В итоге сегодня мы собрались на масштабную акцию. Жители Туркестана стали одними из лидеров по участию в референдуме и показали пример единства и патриотизма. В этой связи Глава государства выразил искреннюю благодарность народу Туркестана, поддержавшему референдум, — сказал Нуралхан Кошеров.

Он процитировал слова Президента, который недавно отметил: «Во время общенационального референдума наш народ сделал исторический выбор, определяющий будущее государства. Конституция как политико-идеологическая основа страны будет долгие годы служить на благо народа».

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Кошеров отметил, что концепция «Закон и порядок» стала одним из ключевых принципов новой Конституции. Этот исторический шаг с воодушевлением поддерживают сознательное общество и образованная молодежь страны. Открытый по поручению Главы государства экопарк — это не просто место отдыха, а современное пространство, где жители и гости Туркестана смогут встречаться, заниматься спортом и проводить свободное время с пользой.

— Новая Конституция — прочный фундамент нашего будущего. Пусть наш основной закон укрепляет авторитет страны и делает Казахстан вечным и процветающим! — сказал Нуралхан Кошеров.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Туркестанской области исполнилось восемь лет со дня образования. За этот период при поддержке Президента и Правительства регион активно развивался. Если в 1991–2017 годах было построено 8,7 млн кв. м жилья, 616 школ, 386 объектов здравоохранения, 21 объект культуры и 23 спортивных сооружения, то за последние восемь лет значительная часть этих результатов была достигнута дополнительно: построено 77% жилья (6,7 млн кв. м), 35% школ (214), 57% объектов здравоохранения (219). Кроме того, 801 населенный пункт обеспечен питьевой водой на 100%, а 90% населения подключено к газу. Объем регионального продукта за восемь лет вырос в три раза.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В мероприятии также выступили руководитель департамента экономических расследований по Туркестанской области Сабыргали Балгалиев и общественный деятель Ерболат Балгабаев, поддерживающий молодежь. Они призвали горожан уважать закон, соблюдать общественный порядок и вносить вклад в развитие страны.

На территории нового экопарка высажены деревья, адаптированные к местному климату: туранга, клен, акация, тополь и абрикос. Кроме того, в парке установлены четыре моста, 170 фонарей на солнечных панелях, три волейбольные площадки, футбольное поле, детская игровая зона площадью 4 тыс. кв. м, три пляжные зоны для рыбалки, 11 зон для разведения костра, скамейки, барбекю-зоны, а также скульптуры из камня и дерева. При строительстве использовались экологически безопасные материалы.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В праздничном вечере выступили известные звезды казахстанской эстрады. Со сцены звучали песни Айданы Меденовой, Ұшкина Жамалбека, Alem и других артистов, подаривших зрителям хорошее настроение.