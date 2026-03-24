Уникальный алмаз весом 56 карат добыли в России
Алмаз весом 56 карат добыли на месторождении имени Владимира Гриба в Архангельской области РФ, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Алмаз ювелирного качества, размером 23,7×22,7×16,4 мм.
Это второй алмаз особой крупности (+50 сt), добытый в 2026 году, и 53-й по счету среди уникальных особо крупных алмазов, добытых на месторождении им. В. Гриба с начала промышленной отработки.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.
