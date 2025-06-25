Уникальные породы птиц утрачены — экс-президент Союза птицеводов РК

По его словам, раньше в Казахстане были собственные селекционные достижения, в том числе кроссы уток Медеу и Жетису, а также действовал специализированный научный институт.

— В советское время у нас были собственные кроссы, например, по уткам — Медеу и Жетису. У нас даже был собственный институт птицеводства. Однако после обретения независимости институт был закрыт, а наши уникальные породы птиц утрачены. Сегодня эти утки разводятся за рубежом — их вывезли, доработали, переименовали и теперь используют там, — сообщил Руслан Шарипов.

Сегодня Казахстан закупает птиц за рубежом, зачастую по высокой цене в валюте. При этом из-за глобальных ветеринарных ограничений поставки затруднены, отметил экс-президент.

— На сегодня у нас нет собственных пород или кроссов — все приходится закупать за границей за валюту. А мировая ситуация сейчас крайне нестабильная. Например, Китай уже более 25 лет закрыт по птичьему гриппу, с ним невозможно наладить импорт. Израиль также закрыт. Половина Европы недоступна. Мы вынуждены буквально бегать по миру в поисках птицы, чтобы купить, привезти и вырастить, — подчеркнул он.

Руслан Шарипов отметил, что ключевая проблема кроется в отсутствии научной базы. По его словам, в Алматинской области до сих пор пустует здание бывшего института птицеводства.

— Причина этого — в отсутствии собственного научного центра. В Алматинской области, в поселке Мирный Каскеленского района, стоит пятиэтажное здание бывшего института птицеводства. Оно закрыто, но оборудование и инфраструктура там сохранены. Мы не раз обращались с просьбой восстановить работу института, начать научные исследования, — заявил он.

По словам эксперта, первые шаги уже предпринимаются: в этом году в Казахстане зарегистрирован новый кросс уток, выведенный совместно с учеными из Уральского университета, университета им. Сейфуллина и Северо-Казахстанского института животноводства.

— Это так называемые «цветные утки». В этом году кросс был официально зарегистрирован для промышленного птицеводства. Эта порода дает более 3 кг мяса. Это обнадеживающее начало, но пока только по уткам. По другим видам птиц прогресса нет, — отметил Руслан Шарипов.

Он также добавил, что многократно обращался к различным министрам сельского хозяйства с просьбой возобновить научную работу в отрасли, однако, по его словам, это пока не дало ощутимых результатов.