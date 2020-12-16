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Уникальный тренажер помогает встать на ноги жамбылским детям с особенностями развития

Автор:  
Галина Скрипник
16 Декабря 2020, 11:00
Уникальный тренажер помогает встать на ноги жамбылским детям с особенностями развития

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Реабилитационный центр для детей с особенностями развития появился в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, открытие состоялось в ходе форума «Тәуелсіздік жолын жалғастырар ұрпақ» с участием Первого Президента, Елбасы Нурсултана Назарбаева. Во время этого форума в рамках инициативы Елбасы «Қамқорлық» в стране открылось восемь реабилитационных центров для детей с особенностями развития, в том числе и в Жамбылской области.

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В Таразе центр открыт на базе областной многопрофильной детской больницы. Красную ленту перерезали аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев и 13-летний Даниил Зонов, который получает здесь лечение. Глава региона осмотрел все кабинеты и дал высокую оценку работе центра, в котором сейчас реабилитацию проходят 57 детей.

«Мы охватываем три направления: медицинская реабилитация, педагогическая и социальная. С пациентами работают логопед, дефектолог, эрготерапевт, трудотерапевт. Дети занимаются лечебной физической культурой, проходят гидрокинезотерапию, механотерапию, им делают массаж», - рассказал главный врач областной многопрофильной детской больницы Азат Сатжанов.

В центре имеется швейцарский тренажер «Lokomat», который учит двигать ногами.

«В Казахстане такой тренажер есть лишь в нескольких больницах. Специально из России приезжал специалист и обучал наших врачей работать с этой роботизированной системой», - отметил Азат Сатжанов.

В детской больнице подготовлено 120 коек для детей, проживающих в районах.

«Центр принимает детей до 18 лет. Реабилитацию могут проходить и новорожденные. К каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Какое лечение он будет получать, решает мультидисциплинарная команда, куда вошли узкие специалисты», - отметил он.

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Жамбылская область   Акимат   День Независимости  
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