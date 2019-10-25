Уникальный протез ноги представили в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Современный протез ноги, способный адаптироваться под рельеф поверхности и под особенности походки человека, продемонстрировали в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уникальный продукт японского производства был презентован в Алматы на базе АО «Республиканский протезно-ортопедический центр» (РПОЦ).





Как пояснил специалист из России, поставляющий протезы в Казахстан, Михаил Михайлов, новый вид протеза позволяет пациентам наравне со всеми работать, создавать семью, развиваться, заниматься спортом.

«На новый вид протеза была поставлена новая стопа, она отличается от предыдущих вариантов тем, что ее щиколотка подвижная. Уникальная гидравлическая щиколотка максимально приближает походку к физиологически естественной, что очень важно при ходьбе по пересеченной местности и при переходе с ровной поверхности на наклонную. Новые протезы изготовлены из инновационного материала - стекловолокна, они прочные и способны выдерживать большую нагрузку», - отметил он.





В ходе демонстрации нового протеза техник-протезист, один из пациентов центра Арман Ибраев высоко оценил его качество.

«Новая модель протеза работает более быстрее, удобнее, комфортнее. Я почувствовал разницу. Очень приятно в нем передвигаться. Это намного лучше, чем мой предыдущий протез, старой модели», - сказал Арман.









Стоит отметить, подобные качественные протезы выпускаются также и в Казахстане в Республиканском протезно-ортопедическом центре. Предприятие выпускает широкий спектр протезно-ортопедической продукции, рассчитанный на потребителей всех возрастных групп, с разными по сложности уровнями ампутации и двигательной активности, после различных травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата.

«Ежегодно наш центр производит более 30 тысяч изделий в Казахстане. Это свыше 60 модификаций протезов верхних и нижних конечностей, 112 модификаций ортопедической обуви для всех сезонов и многое другое», - сказал президент РПОЦ Николай Петров.

Он также отметил, что новый высокотехнологичный протез от японских производителей сейчас находится на демонстрации в тестовом режиме. Его стоимость будет устанавливаться японской стороной в скором времени.

Сегодня в Казахстане на учете 49 703 пациента, и эта цифра постоянно меняется. В прошлом году процедуры протезирования и ортопедии прошли 15 170 человек. Им протезы были предоставлены бесплатно за счет государства.