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Уникальный номер по аналогии с ИИН появится у строительных объектов в РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Октября 2022, 10:49
Уникальный номер по аналогии с ИИН появится у строительных объектов в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – У строительных объектов в РК появятся уникальные номера по аналогии с ИИН в рамках градостроительного кадастра. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Градкадастр позволяет обеспечить прозрачность градостроительной деятельности, соответствие разработки и реализации градостроительных проектов. Для этого нами прорабатывается внедрение уникального номера объекта», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

По его словам, данная унификация по аналогии с ИИН позволит обеспечить выдачу АПЗ, согласование эскизного проекта в системе в соответствии с генпланами и ПДП с исключением человеческого фактора, проводить сквозную проверку документов на соответствие целевого назначения.

Ранее министр проинформировал о механизме запланированного к внедрению единого государственного градостроительного кадастра.


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