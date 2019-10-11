Уникальный фотоальбом подарили алматинцы музею Абиша Кекилбайулы в Актау

АЛМАТЫ - АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау масштабно отмечают 80-летие народного писателя, видного государственного и общественного деятеля Абиша Кекилбайулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В его честь вчера был открыт музей с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева и делегатов из Алматы во главе с заместителем акима города Ержаном Бабакумаровым и председателем Союза писателей РК Улыкбеком Есдаулетом.

Алматинцы передали в дар музею уникальный альбом с архивными фотографиями писателя, картину с изображением одной из главных культурных достопримечательностей города. В музее также представлены личные вещи Абиша Кекилбайулы и книги, посвященные ему.

«Абиш Кекилбайулы – достойный сын своего народа. Он оставил неисчерпаемое духовное наследие, которое будет передаваться из поколения в поколение», - отметил У. Есдаулет.

Кроме того, в Актау в следующем году планируется построить театр и библиотеку.

Стоит отметить, что в Алматы увековечили имя Народного писателя, присвоив его имя улице и установив мемориальную доску на доме, где он жил.