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Уникальный фотоальбом подарили алматинцы музею Абиша Кекилбайулы в Актау

11 Октября 2019 15:11
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Уникальный фотоальбом подарили алматинцы музею Абиша Кекилбайулы в Актау

АЛМАТЫ - АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау масштабно отмечают 80-летие народного писателя, видного государственного и общественного деятеля Абиша Кекилбайулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В его честь вчера был открыт музей с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева и делегатов из Алматы во главе с заместителем акима города Ержаном Бабакумаровым и председателем Союза писателей РК Улыкбеком Есдаулетом.

Алматинцы передали в дар музею уникальный альбом с архивными фотографиями писателя, картину с изображением одной из главных культурных достопримечательностей города. В музее также представлены личные вещи Абиша Кекилбайулы и книги, посвященные ему.

«Абиш Кекилбайулы – достойный сын своего народа. Он оставил неисчерпаемое духовное наследие, которое будет передаваться из поколения в поколение», - отметил У. Есдаулет.

Кроме того, в Актау в следующем году планируется построить театр и библиотеку.

Стоит отметить, что в Алматы увековечили имя Народного писателя, присвоив его имя улице и установив мемориальную доску на доме, где он жил.

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Ключевые слова: Алматы, Культура, Мангистауская область,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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