Уникальный фотоальбом подарили алматинцы музею Абиша Кекилбайулы в Актау
АЛМАТЫ - АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау масштабно отмечают 80-летие народного писателя, видного государственного и общественного деятеля Абиша Кекилбайулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В его честь вчера был открыт музей с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева и делегатов из Алматы во главе с заместителем акима города Ержаном Бабакумаровым и председателем Союза писателей РК Улыкбеком Есдаулетом.
Алматинцы передали в дар музею уникальный альбом с архивными фотографиями писателя, картину с изображением одной из главных культурных достопримечательностей города. В музее также представлены личные вещи Абиша Кекилбайулы и книги, посвященные ему.
«Абиш Кекилбайулы – достойный сын своего народа. Он оставил неисчерпаемое духовное наследие, которое будет передаваться из поколения в поколение», - отметил У. Есдаулет.
Кроме того, в Актау в следующем году планируется построить театр и библиотеку.
Стоит отметить, что в Алматы увековечили имя Народного писателя, присвоив его имя улице и установив мемориальную доску на доме, где он жил.
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