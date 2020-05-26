Уникальные проекты запустят в Туркестанской области по переработке нефти и угля
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Ордабасинский район заместитель акима Туркестанской области Меиржан Мырзалиев ознакомился с двумя уникальными проектами. Среди них проект по глубокой переработки нефти с получением продуктов нефтехимии и углехимический комбинат, не имеющий аналогов в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.
Первый проект предусматривает строительство нефтехимического комбината компанией ТОО «Standart Petrolleum & Co» общей суммой инвестиций 95 млрд тенге и созданием свыше 800 рабочих мест. Проект планируется реализовать в два этапа. Приступить к реализации первого этапа проекта, инвестиционная стоимость которого составит 11,15 млрд тенге, намерены осенью. При этом производительность предприятия составит до 1 млн тонн готовой продукции в год. Реализовать второй этап проекта мощностью до 1 млн тонн в год планируется в 2021 году.
Это первый нефтехимический комбинат, который будет построен в Казахстане. Помимо производства бензина марки АИ-92, АИ-95, будет осуществлена глубокая переработка нефти с получением продуктов нефтехимии: бензол, толуол, кислол, полиэтилен низкого давления, нафталин. Также на предприятии планируется вырабатывать электроэнергию мощностью 35 мВт в час, что позволит покрыть не только собственную потребность, но и поставлять ее за пределы.
По словам экспертов, в проекте намерены использовать нетрадиционную технологию глубокой переработки нефти, а именно циклонный тип переработки – вихревая этерификация.
Меиржан Мырзалиев также посетил углехимический комбинат ТОО «Стандарт Ресурсис». В рамках данного проекта планируется инвестировать порядка 1,5 млрд. тенге и создать 60 рабочих мест. Ежегодно завод сможет перерабатывать до 30 тыс. тонн каменного угля, с целью получения таких товарных продуктов: фенол, нафталин, антраценовое масло, мазут.
Уникальность проекта заключается в том, что планируется переработка каменного угля для производства печного и моторного топлива марок АИ-92 и АИ-95 стандартов Евро 5, масел, материалов для строительной отрасли и компонентов для нефтехимического производства. К слову, комбинат уже наладил выпуск готовой продукции, а официальный запуск проекта намечен на июнь месяц текущего года. Основным подрядчиком указанных проектов выступает российская компания «ЭТН Циклон», которая является одним из лидеров рынка в области нефтехимии.
Проекты реализуются в рамках Карты поддержки предпринимательства и находятся в сопровождении ТОО «Региональное агентство по привлечению инвестиций и экспорта «Turkistan Invest».
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