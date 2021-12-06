Уникальные операции по пересадке роговицы глаза провели пяти пациентам в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы прошел международный обмен опытом по уникальной операции – пересадке роговицы глаза (кератопластика), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центральной городской клинической больницы.

На базе Центральной городской клинической больницы прошел трехдневный международный мастер-класс «Современные аспекты кератопластики». В ходе мероприятия пяти пациентам проведены хирургические уникальные новейшие операции по пересадке роговицы глаза, то есть несостоятельные роговицы были заменены донорскими.

Данные операции уникальны тем, что они позволяют не менять полностью роговицу, а именно менять тот слой, который был поврежден во время каких-либо заболеваний. Это более щадящий вид и патогенетически ориентированный метод операции.

В результате таких проведенных вмешательств, зрительная реабилитация будет проходить быстрее, швы при такой операции не накладываются, соответственно процесс рубцевания отсутствует. Внедрение таких операций в Казахстане существенно поможет сократить количество людей с инвалидностью по зрению.

«За эти дни у нас прооперировано пять пациентов, все они с заболеванием роговицы, с помутнением роговицы, с кератоконусом. Одну операцию провел непосредственно наш американский коллега, остальные четыре операции были проведены нашими специалистами. Все операции прошли успешно, пациенты довольны, теперь к ним вернется зрение. Спасибо нашим коллегам, американцам, которые поделились своим опытом, новыми методиками в проведении таких уникальных операций. Благодаря им мы сможем помочь сотням людей и вернуть их к прежней жизни», - рассказала заведующая отделением офтальмологии ЦГКБ Гульзат Абдраимова.

По словам руководителя клинического и инновационного развития Lions Eye Institute for Transplant and Research, Тампа, Флорида, США Эрика Абдуллаева целью этого мастер–класса была создать новую программу по кератопластике в государственных клиниках.

«И я рад, что в Алматы Центральная городская клиническая больница выбрана для этой цели. Мы рады и удовлетворены техническому оснащению этой клиники, кадровому составу, уровню профессионализма офтальмохирургов этой больницы и убеждены, что после проведенного мастер-класса, обученные нами местные врачи, будут проводить первые самостоятельные успешные пересадки роговицы глаза. Мы будем продолжать совместную работу, и будем внедрять более усовершенствованные методы трансплантации роговицы, будем помогать как можно больше пациентам в Казахстане», - отмечает он.

Пациенты, кому была проведена трансплантация роговицы, поделились своими впечатлениями.

«Сделали пересадку роговицы левого глаза, я не видел им вообще. По порталу сказали очень долго ждать, и вот мне позвонили с больницы и сказали, чтоб я быстро оформлял документы в поликлинике для госпитализации в стационар, так как едут американцы, специалисты в области заболеваний роговицы глаза. Прооперировали два дня назад. И, что хочу сказать, я очень рад, что такие методики внедряются у нас в Казахстане. Это ладно я, уже пожилой человек, а скольким молодым людям это поможет облегчить жизнь. Ведь глаза, мне кажется это главное. Таких людей много, кто нуждается в пересадке роговицы. Спасибо огромное тому донору, чью роговицу мне пересадили, конечно же, он не услышит, но я хочу сказать спасибо, и пусть ему будет хорошо на том свете. Считаю, что донорство это хорошо, они продолжают спасать жизнь людей, хоть они уже и не на этой земле. Сейчас я под наблюдением врачей», - сказал пенсионер Болат Тапалов.

Второй пациент Сатадин Бекбосынов заявил, что у него был керотоконус 4 стадии.

«Вот сделали операцию под общим наркозом, сейчас я уже вижу, единственное – продолжает слезиться глаз, но сказали, что со временем это пройдет, надо продолжать получать капли, медикаменты. Оперировали мне казахстанские врачи совместно с американскими специалистами. Выражаю огромную благодарность казахстанским, американским, а также 12 горбольнице, что все прошло успешно», - поделился впечатлением пациент.

Напомним, что международные мастер-классы «Современные аспекты кератопластики» были проведены в городе Нур-Султане с 30 ноября по 3 декабря 2021 года на базе Городской многопрофильной больницы № 2 и в городе Алматы с 4 декабря по 6 декабря 2021 года на базе Центральной городской клинической больницы.