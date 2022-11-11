Уникальные операции на коленном суставе провели врачи Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи городской клинической больницы №7 Алматы совместно с московским хирургом Львом Кнеллером провели серию операций пациентам с повреждением коленного сустава. Заведующий отделением ортохирургии Арнат Байзаков сообщил, что уникальность операций заключается в «органосохраняющей» методике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Малоинвазивные операции были проведены сразу трем пациентам за счет средств обязательного социального медицинского страхования. Заведующий отделением политравмы Рамазан Аскеров, который участвовал в мастер-классе, заявил, что у каждого пациента интересный случай. Например, 18-летний Карим месяц назад повредил связки во время соревнований по греко-римской борьбе. А у 30-летнего Армана первый вывих произошел 15 лет назад, и еще 10 травм после. Также третьим пациентом стала 38-летняя доктор-МРТ, которая повредила колено в бытовых условиях. Им проведены операции по артроскопии коленного сустава.

«Все три пациента молодого трудоспособного возраста имеют проблемы с разрывом мениска связок коленного сустава. В целом задача мениска защищать колено от перезагрузок и обеспечивать возможность двигаться. Зачастую врачами практикуется именно его удаление, мы же практикуем «органосохраняющие» операции, восстанавливающие мениски», - сказал Арнат Байзаков.

Так как артроскопия – операция малотравматичная, все манипуляции в полости сустава проводятся через два микроразреза. Это позволяет провести лечение максимально безопасно и безболезненно и значительно сократить сроки восстановления после разрыва мениска.