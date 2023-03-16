Уникальную операцию ребенку с врожденной деформацией черепа провели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В детской городской клинической больнице №2 Алматы провели уникальную операцию шестимесячному ребенку с редким пороком развития головного мозга и черепа – краниосиностозом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

У маленького пациента краниосиностоз диагностировали в пять месяцев. У него рано зарос родничок и неправильно сформировался череп.

«В норме череп ребенка постоянно меняется, правильно и пропорционально увеличивается в размерах именно благодаря тому, что кости соединены швами. Швы начинают срастаться - «закрываться» примерно в два года. Поскольку у ребенка с краниосиностозом один или несколько швов закрываются раньше времени, голова продолжает расти лишь в тех местах, где швы не соединились», - рассказывает врач-нейрохирург Азамат Жайлганов.

Череп заметно деформируется, однако это визуальное следствие заболевания далеко не самое страшное. Если ничего не предпринимать, то в дальнейшем, в следствии сдавливания мозга в деформированном черепе, у ребенка может возникнуть задержка психомоторного развития, ряд неврологических проблем вплоть до слепоты и глубокой инвалидности. Малышу операцию провели в шесть месяцев, использовав самый оптимальный вариант – малоинвазивное хирургическое лечение.

«Суть операции заключается не только в устранении косметического дефекта, но и в увеличении объема полости черепной коробки – именно последний факт обеспечивает благоприятные условия для развития головного мозга», - отметил врач.

Ребенка после операции выписали уже на четвертый день, что говорит о быстром восстановлении. По словам отца мальчика, сразу после операции были видны результаты. Изначально, узнав о диагнозе своего малыша, родители очень сильно переживали и рассматривали возможность выезда на лечение за рубеж, но помогли маленькому пациенту казахстанские врачи – детские нейрохирурги.

«Сейчас мой ребенок отлично себя чувствует, развивается физически и умственно, соответствует своему возрасту. Это все благодаря таланту и золотым рукам Азамата Абикеновича», - поделился благодарный папа ребенка.

В пресс-службе клиники сообщили, что сложнейшие нейрохирургические операции по лечению краниосиностоза в Алматы выполняются только в ДГКБ №2. Операции проводятся детям бесплатно в пакете обязательного социального медицинского страхования.

По данным врача, проведение такой операции детям в возрасте до шести месяцев позволяет полностью устранить косметический дефект и обеспечить нормальное развитие мозга. Кроме того, в этом возрасте активно восстанавливаются ткани, а организм надежно реагирует на неблагоприятные факторы. Поэтому раннее хирургическое лечение приводит к полному выздоровлению ребенка без какого-либо остаточного неврологического дефекта. Конечно же вопреки ко всему существует риск повторной операции, но уже у физически и умственно сохранного ребенка.