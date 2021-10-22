Уникальную операцию провели врачи в Алматы и спасли ногу мужчине

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центральную городскую клиническую больницу Алматы обратился 36-летний мужчина с диагнозом: разрыв задней крестообразной связки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе центральной горбольницы сообщили, что пациенту грозила прогрессирующая нестабильность коленного сустава, с последующим повреждением передней крестообразной и боковых связок коленного сустава, а также развитие артроза и анкилоза сустава.

Мужчине была проведена высокотехнологическая операция, в ходе которой врачи восстановили связку путем артроскопии и трансплантата. Для этого у мужчины с малоберцовой мышцы взяли трансплантат, а именно сухожилие, и пересадили его в коленный сустав.

Стоит отметить, что два месяца до проведения операции мужчина передвигался только на костылях и на инвалидной коляске.

«Пациенту была проведена артроскопия, то есть простыми словами операция «без разреза». Вместо разреза проводятся локальные мини проколы, в один из которых вводится артроскоп с видеокамерой, а в другой инструменты для проведения операции. Повреждение задней крестообразной связки, это можно сказать редкий случай. И часто, как правило, если вовремя не провести операцию, сопровождается повреждением передней крестообразной, наружной и внутренней боковых связок, капсулы сустава и даже сосудов и нервов подколенной области. В нашей клинике подобную операцию мы проводим во второй раз. Операция длилась 2,5 часа и прошла успешно», - рассказывает заведующий отделением ортопедии Канат Тауекелов.

По словам врача на второй день молодой человек уже мог передвигаться на костылях, на пятый день пациент начал получать реабилитацию, которая длилась 10 дней.

«В нашей больнице с этого года открылось реабилитационное отделение, где наши пациенты после проведенных операций проходят реабилитацию. В целом же восстановительный процесс после такой операции длится в среднем 1,5 месяца до полного выздоровления», - отметил специалист.