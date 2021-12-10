Уникальную операцию провели онкологи в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинском онкологическом центре врачи провели операцию 56-летней женщине с тяжелым диагнозом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе онкоцентра сообщили, что у пациентки была диагностирована карцинома восходящей ободочной кишки III степени, с прорастанием в печень, нисходящий отдел двенадцатиперстной кишки, паранефральную жировую клетчатку. Тромбоз вены илеоколика

«При обследовании у пациентки также было выявлено осложнение: распад опухоли. Прикрытая перфорация ободочной кишки. Токсико-анемический синдром. Анемия тяжелой степени. Женщина испытовала сильнейшие боли», - рассказывает хирург-онколог Центра Нурлан Балтаев.

Онкологами центра проведена сложная уникальная операция: лапаротомия, расширенно–комбинированная гемиколэктомия справа с гастропанкреатодуаденальной резекцией, резекция VI сегмента печени, резекция паранефральной жировой клетчатки справа, тромбэктомия вены илеоколика, лимфодиссекция.

Операция длилась четыре часа и прошла успешно. Послеоперационный период протекал без осложнений, пациентка выписана на 14-е сутки в удовлетворительном состоянии.

В свою очередь онкологи еще раз призывают жителей Алматы активно проходить бесплатные скрининги в поликлиниках города по месту прикрепления, ведь благодаря скринингу и увеличению ранней диагностики онкологических больных в мегаполисе снизился показатель смертности от злокачественных новообразований. На более поздних стадиях, когда уже имеются симптомы заболевания и есть вероятность распространения опухоли, лечение заболевания усложняется.