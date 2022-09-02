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    12:42, 02 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Уникальную операцию провели нейрохирурги Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Впервые в Центральной городской клинической больнице врачам удалось провести уникальную, сложную операцию – селективную дорзальную ризотомию на спинном мозге 18-летнему пациенту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦГКБ.

    У молодого парня был церебральный паралич. Операция проведена за счет средств обязательного социального медицинского страхования.

    По словам специалистов, данную операцию необходимо было провести еще в детском возрасте, так как это помогло бы значительно улучшить качество жизни и помочь формированию правильной походки. Но в связи с тем, что пациент обратился впервые уже в возрасте 18 лет, врачи-нейрохирурги ЦГКБ решились взяться за его случай и помочь.

    Селективная дорсальная ризотомия – это операция для снятия спастичности (мышечной скованности) при церебральном параличе.

    Операция включает в себя разделение и частичное иссечение сенсорных корешков в нижней части спинного мозга, что приводит к эффективному и постоянному снижению спастики в нижних конечностях.

    «Это операция уникальна и сложна тем, что требует ювелирной работы от нейрохирурга, а также слаженной командной работы врачей разных специальностей. В ходе вмешательства мы с помощью интраоперационного нейромониторинга под микроскопом выявили нервы с патологическими ответами от конкретных групп мышц. Иными словами, те нервные корешки, которые ограничивали движения, вследствие которого была спастичность в руках и ногах. Найдя, мы их подрезали. Операция в целом длилась 6 часов и прошла успешно», - сообщил заведующий отделением нейрохирургии Марат Алматов.

    Юноша все эти годы передвигался с трудом. После проведенной операции у пациента значительно снизилась мышечная скованность в конечностях, сейчас он может вставать и ходить самостоятельно, отмечается улучшение походки.

    Пациент уже готовится к выписке. Впереди его ждет реабилитация, так как необходимо улучшать навыки правильной позы, ходьбы, мелкой моторики.

    «Реабилитация- это второй этап, который должен пройти пациент. Несмотря на то, что эта сложная операция прошла успешно, важен долговременный процесс реабилитации. После чего можно достичь хороших результатов», - добавил специалист.

    С внедрением ОСМС значительно увеличился бюджет здравоохранения города Алматы. Уточненный бюджет на 2022 год составил 243,5 млрд тенге, рост от бюджета 2021 года (без учета расходов на КВИ) на 17,3%, в том числе в рамках ГОБМП 136,4 млрд тенге, в пакете ОСМС 107,1 млрд тенге.

    В сравнении с прошлым годом увеличилось финансирование высокотехнологических операций на 5,4 млрд тенге. Если, в 2021 году на ВТМУ было оплачено 16,2 млрд тенге, то в первом полугодии текущего года выделено 21,6 млрд тенге.


    Теги:
    Общество Алматы Здравоохранение
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