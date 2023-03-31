Уникальную операцию «хрустальному» ребенку провели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи Алматы провели уникальную операцию «хрустальному» ребенку с редким тяжёлым диагнозом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

4-летнюю девочку, страдающую от врожденной тяжелой формы плоскостопия – плоско-вальгусной деформации обеих стоп и несовершенного остеогенеза (повышенной хрупкости и ломкости костей), успешно прооперировали травматологи-ортопеды Детской городской клинической больницы №2 Алматы в рамках уникального мастер-класса с участием президента Русской ассоциации Понсети Максима Вавилова.

Как сообщили в пресс-службе больницы, проведено совместное хирургическое вмешательство по устранению патологии костно-суставной системы – перемещение или трансплантация сухожилия, ахилопластика, артроэрез подтаранного сустава с внедрением аутотрансплантанта с правой подвздошной кости. Операция длилась более одного часа.

Сложнейшие операции на опорно-двигательном аппарате нижних конечностей проводятся в рамках ОСМС.

По словам заведующего отделением травматологии ДГКБ №2 Ерлана Садырбалина, долгое время из-за хрупкости костей операция была противопоказана. Девочка получала специальную заместительную терапию в НИИ Материнства и детства в Астане.

«Ребенок родился с данными патологиями. Были жалобы на боли в стопах, на деформацию стоп, невозможность бегать, прыгать, он испытывал боль даже при ходьбе. До определенного времени делать операцию на костную суставную систему, было невозможным. Кости бы не выдержали и рассыпались. Мы ждали 4-х летнего возраста, как кости станут достаточно крепкими, твердыми. Произвели операцию: устранение вальгусного плоскостопия. Сейчас, после операции, часть этих жалоб исчезнет. Теперь ей предстоит длительное реабилитационное лечение», - отметил Ерлан Садырбалин.

Маленькая пациентка выписана в удовлетворительном состоянии, даны рекомендации по послеоперационному уходу и реабилитации.