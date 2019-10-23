Уникальную нейрохирургическую операцию трехмесячному ребенку провели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Впервые в Алматы врачи провели уникальную нейрохирургическую операцию трехмесячному ребенку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В детской городской клинической больнице №2 врачи провели уникальную операцию «Лоскутная краниотомия с использованием эндоскопической ассистенцией».

Такая операция проводится детям с диагнозом «Краниосиностоз», патология раннего детского возраста, проявляющаяся преждевременным зарастанием швов черепа. Это препятствует нормальному росту и развитию головного мозга, вызывает повышение внутричерепного давления, приводит к выраженному косметическому дефекту и задержке психомоторного развития. В случае у ребенка, который был прооперирован, голова напоминала форму дыни.

По словам главного врача Марата Рабандиярова, после операции форма головы ребенка уже поменялась, родители остались довольные. Сегодня маленький пациент уже дома и чувствует себя хорошо.

«Если раньше по старым методам операций подобной сложности по времени требовалось 3 часа, то сейчас на операцию уходит меньше времени. В данном случае операция длилась не больше часа. Операции в возрасте 3-6 месяцев позволяют полностью устранить косметический дефект и обеспечить нормальное развитие мозга. Кроме того, в этом возрасте очень активно проходят регенеративные процессы, и высок компенсаторный потенциал. Поэтому раннее хирургическое лечение приводит к полному выздоровлению ребенка без какого-либо остаточного неврологического дефекта», - отметил он.

В проведении хирургического вмешательства был применен малоинвазивный метод эндоскопической коррекции деформаций черепа, обеспечивающий отличные функциональные результаты при минимальном риске кровопотери, также снижается длительность анестезии и послеоперационных осложнений, и самый ключевой фактор – это косметический эффект. При старых доступах разрез проводился от уха до уха, сейчас же операцию провели двумя небольшими разрезами, размером 3-4 см.

Доктор также заявил, что такая операция сотрудниками больницы в Алматы проводится впервые, в Казахстане эта вторая операция. Стоит отметить, что первую операцию проводил в Нур-Султане врач-нейрохирург детской городской больницы № 2 Азамат Жайлганов, за что получил медицинскую премию «Алтын шипагер» летом текущего года.











