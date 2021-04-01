Уникальную библиотеку Farab откроют в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил библиотеку, которая станет для жителей Туркестана не просто заведением для чтения книг и их хранилищем. Об этом передает МИА «Казинформ»

«Это должен быть полноценный комплекс для получения уникальной информации и вдохновения посетителей, реализации их проектов. Для этого тут будут созданы все условия», - подчеркнул аким при посещении объекта.

Отметим, что поручение главы региона создатели библиотеки «Farab» выполнили с точностью. Новый комплекс в Туркестане - это хаб для творчества, вдохновения и реализации своих проектов. Три этажа библиотечного комплекса «Farab» поделены на зоны.

Читальные залы и стеллажи с книгами установлены выборочно. В самом верхнем и светлом расположен зал с огромным комплектом книг. Это место, где человек найдёт своё вдохновение, прочитав нужное издание. Второй этаж занимают различные студии, мастерские и магазины по продаже изделий ручной работы. Здесь читатель сможет создать что-то оригинальное и красивое, то, на что вдохновила прочитанная книга.

На первом этаже находится Fab-lab. Здесь большое пространство занимает место, где можно встретиться с людьми, провести мероприятие или презентацию. Цокольный этаж - это научно-исследовательский центр, основное книгохранилище. Там же хранятся редкие книги и манускрипты. Кроме того, здесь большой исследовательский центр будет оцифровывать и проводить консервацию важных книг и документов.

Прочитав, к примеру, трактат аль-Фараби о музыке, человек может вдохновиться на создание собственного произведения или даже музыкального инструмента. Затем собрать его в Fab-lab с использованием современных технологий. Создав этот инструмент, можно пойти в студию звукозаписи на втором этаже и написать свою композицию. А затем вместе с танцевальным коллективом придумать собственную постановку и показать её в кино-концертном зале или презентовать в атриуме. Таким образом, новая библиотека - это полный цикл осуществления творческой мечты.

В здании библиотеки, помимо перечисленного, есть зал для презентаций, магазин книжных сувениров и уютная кофейня для встреч. Здесь есть коворкинг с моделируемым залом для конференций, компьютерный класс, зал мультимедиа для фото- и видеосъёмки, которым могут воспользоваться начинающие блогеры, фотографы и дизайнеры. Есть проекционная комната для создания 3D-моделей, студия каллиграфии и искусства, в том числе и гончарного. В детском зале, помимо чтения, будут идти занятия по робототехнике. Есть экспозиция с витринами старинных книг, манускриптов и документов.

«С научно-исследовательской точки зрения у библиотеки большая цель - собрать в едином месте все документы, свидетельства и другие важные материалы. Раньше в Туркестане всё это хранилось разрозненно. К примеру, большой объем был увезен человеком, который создавал альбом о древнем городе в 1872 году. Он собрал много юридических документов у местных шейхов и правителей. Сейчас всё это хранится в Музее востоковедения в Санкт-Петербурге. Большой объем документов увезли в Ташкент в Центр археологии. Много их и в руках частных лиц - например, у исследователя Шаховцова. Таким образом, не исследован огромный пласт знаний. И задача новой библиотеки - собрать эти документы воедино и предоставить читателям и учёным в открытом доступе. Для этого всю информацию переводят в цифровой формат», - поделилась руководитель рабочей группы по концептуальной разработке проекта библиотеки Айко Токен.

Вторая историческая задача - хранилище архивов старинных документов. Для этого требуются особые условия и контроль внешних факторов. Реставрацией таких документов займётся специальный цех с антиокислительным оборудованием. Отметим, что это единственный цех в Центральной Азии на данный момент. Третье важное направление - формирование большой базы данных исторических книг и материалов с использованием искусственного интеллекта.

Fab-lab - это большая лаборатория по производству. Пользуясь простым набором из пяти станков, можно сделать всё, что угодно, - от декоративных вещей до компьютера. Мастерская будет полезна широкому кругу посетителей.

Аким Туркестанского региона, завершая осмотр, дал ответственным лицам ряд конкретных поручений по усовершенствованию работы новой библиотеки «Farab».



