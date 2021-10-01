Унифицировать профобразование соцработников Центральной Азии предложили эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Потребности и перспективы развития социальной работы с местными сообществами в Центральной Азии обсудили на III Международным форуме социальных работников «Социальная работа как драйвер социально-экономической модернизации в Казахстане: кадровая политика и практика», передает МИА «Казинформ».

Кандидат медицинских наук, координатор по обучению Филиала Ассоциации Каритас Германия в Таджикистане Умеда Мунавварова рассказала о работе социальных работников в Таджикистане.

«В Таджикистане работа по созданию аккредитованных школ по подготовке социальных работников началась чуть позже, чем в других соседних странах. В 2010-2012 годах были разработаны и приняты стандартизированные учебные планы и программы подготовки социальных работников. В 2012 году была открыта кафедра социальной работы при философском факультете Таджикского национального университета, которая на сегодняшний день является основным вузом по подготовке специалистов по социальной работе. Также проводились курсы переподготовки и повышения квалификации для сотрудников сферы социальной защиты с целью обучения социальных работников и помощников социальных работников», — рассказала кандидат медицинских наук.

По ее словам, филиал Ассоциации Каритас Германия в Таджикистане реализовал несколько проектов по дальнейшей профессионализации социальной работы.

Так, в результате пересмотрены и утверждены государственные образовательные стандарты по специальности «социальная работа» для специалистов начального, среднего и высшего уровня квалификации с учетом международных стандартов, в 2020 году открыта кафедра социальной работы в колледже для подготовки социальных работников среднего уровня, а также разработан пакет документов по внесению изменений и дополнений в Общереспубликанский классификатор занятий для включения новых профессий в сфере социальной работы и реабилитации на основе разработанных образовательных стандартов.

«Сейчас мы идем на инклюзивное развитие на уровне общин, направленное на реабилитацию, сокращение бедности, обеспечение равных возможностей и социальную инклюзию всех людей с инвалидностью. Мы основываемся на биопсихосоциальной модели инвалидности, в основе которой лежит международная классификация функционирования. Мы не занимаемся медицинской реабилитацией», — сообщила Умеда Мунавварова.

Также она презентовала добровольное объединение юридических лиц Альянс ассоциаций школ социальной работы (АШСОР), деятельность которого связана с процессом подготовки кадров в области социальной работы. Альянс, по ее мнению, станет объединяющим, координирующим и регулирующим органом, который будет способствовать унификации профессионального образования и совершенствованию его качества в странах Центральной Азии.

О том, как помогают социальные педагоги родителям детей с инвалидностью и технологиях библиотерапии рассказала на форуме магистр социальной работы Манчестерского университета Рахат Орозова. Она пояснила, что методы библиотерапии оказывают психотерапевтическое воздействие на человека с помощью чтения и обсуждения специально подобранных книг.

Так, при помощи данной техники, удается информировать о проблеме, повысить осведомленность людей, понять ситуацию, свое состояние, способствовать выявлению трудностей, проблем, барьеров, а также стимулировать обсуждение проблем, дать возможность человеку высказаться, пересмотреть жизненные ценности и взгляды, а главное, по словам эксперта, библиотерапия направлена на «помощь в принятии реалистичного решения, поскольку большинство клиентов имеют ограниченные предварительные знания или личный опыт решения стоящих перед ними проблем».

«У нас есть знаменитая организация «Рука в руке». У женщины, которая ее возглавляет, есть внук с аутизмом. Как-то она тревожно относилась к тому, что родственники, приходя к ним в гости стараются избегать контактов с ним, стараются меньше общаться, просят своих детей, чтобы они не играли в его комнате. Ее это беспокоило, потому что она хотела, чтобы ее внука признавали полноценно, как и других внуков. Она прилагает огромные усилия, инновационные методики. В какой-то момент она увидела фильм про аутизм «Рай океана», и она решила, что фильм надо показать всем родственникам, чтобы они поняли, что такое аутизм и как реагировать на этот феномен. Она арендовала целый кинотеатр, позвала родственников, они посмотрели фильм, обсудили, было море слез. Этот пример показал, что мы не работаем с окружением. Работаем с родителями и детьми, но само сообщество мало информировано, и потом мы их виним, за то, что у них стереотипы», — поделилась она.

Эксперт добавила, что такие методы, как арттерапия, библиотерапия, очень эффективны и данные инструменты могут активно внедрять социальные работники.

Поговорили эксперты и о влиянии пандемии на профессию социального работника.

«Хочешь изменить мир, начни с себя, как говорится. У нас социальный работник как сапожник без сапог, поэтому я всем участникам форума хочу пожелать в жизни здоровья, на сегодня это главный приоритет в эпоху пандемии. Я знаю, что рано или поздно она закончится. Мы уже не сможем жить как прежде, потому что это невозможно. Как эксперты говорят, этот вирус не последний на планете, но тем не менее мы вместе будем учиться и жить», — резюмировала модератор сессии доктор социологических наук, профессор Ляззат Нуркатова.

Завершая III Международный форум социальных работников, исполнительный директор Национального альянса профессиональных социальных работников Казахстана Динара Есимова отметила, что в настоящее время перед обществом в социальной сфере стоят новые вызовы.

«Необходимо дать социальному работнику возможность делать карьеру внутри своей профессии. Нам необязательно иметь какую-то должность, звание, потому что вся карьера внутри. Социальный работник, развивая карьеру вглубь и вширь, может поехать в Канаду, Австралию, Финляндию и быть социальным работником. Его жизнь меняется в тот же миг, и для этого он не должен быть формальным лидером. Это лидерство внутри себя», — заключила она.

Напомним, в Нур-Султане прошел III Международный форум социальных работников «Социальная работа как драйвер социально-экономической модернизации в Казахстане: кадровая политика и практика». Участниками мероприятия стали более 600 представителей социальной сферы из регионов Казахстана, России, Таджикистана, Азербайджана, Германии и других стран.

Форум проводился в рамках совместного проекта Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева с Представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане и Уполномоченного по правам человека при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Участники форума на протяжении трёх дней обсуждали приоритеты развития социальной работы в Казахстане, особенно в сфере защиты прав детей; продвижение социальной работы как академической дисциплины, профессии и практики для достижения целей устойчивого развития ООН (ЦУР).



