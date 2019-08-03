Уничтожение игровых терминалов продолжается в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы было уничтожено 41 игровых терминалов по вступившим в законную силу приговорам судов по 4 уголовным делам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уничтожение произвели сотрудники Департамента экономических расследований совместно с судебными исполнителями.

Данные игровые автоматы были изъяты в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории города Алматы.

«В соответствии с Законом РК «Об игорном бизнесе», казино и залы игровых автоматов подлежат размещению в специально отведенных игорных зонах, в других местах на территории Казахстана запрещено размещать казино и залы игровых автоматов. Уголовная ответственность за организацию незаконного игорного бизнеса предусмотрена статьей 307 Уголовного кодекса РК», - сообщили в Департаменте экономических расследований.