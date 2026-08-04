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    «У нас сильный состав»: игрок Team KZ оценил старт команды на Играх Будущего

    Игрок казахстанской команды Team KZ Жасулан Асембек рассказал о победе над MIRAGE TEAM из Узбекистана в дисциплине Phygital Shooter на международном турнире «Игры Будущего-2026» в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жасулан Асембек
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В стартовом матче группового этапа Team KZ одержала победу со счетом 3:0. Команды сыграли в трех форматах: две карты в Counter-Strike 2 и один этап в лазертаге.

    По словам Жасулана Асембека, команда была хорошо подготовлена к турниру и ожидала положительного результата.

    — Мы играли против команды из Узбекистана. Было довольно легко. Мы хорошо подготовились к турниру. У нас сильный состав, один из самых сильных в Казахстане, и мы были готовы к тому, что, скорее всего, выиграем. Рады, что победили, — сказал игрок Team KZ.

    Он также рассказал о формате соревнований. По его словам, результаты цифрового и физического этапов суммируются, а по итогам группового этапа в следующий раунд проходят команды, набравшие больше всего очков.

    — Мы играем в три карты. Две из них — это Counter-Strike, одна — физический этап. Мы играем все три карты, и в итоге очки суммируются. Один балл — это одна выигранная карта, — объяснил Асембек.

    «У нас сильный состав»: игрок Team KZ оценил старт команды на Играх Будущего
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Говоря о переходе от компьютерного формата к лазертагу, игрок отметил, что для него это был новый опыт.

    — Моя команда готовилась на протяжении четырех дней, именно вчера был первый опыт. Сегодня буквально моя первая официальная игра. До этого я ни разу не командовался. Сегодня было первое ощущение с новым оружием. После того, как сидеть за компьютером, ходить и играть в шутер в реальной жизни — это супер, — поделился Жасулан Асембек.

    Также игрок рассказал о подготовке к следующему сопернику — команде LIGA PRO TEAM.

    — Я являюсь профессиональным игроком по киберспорту в CS, поэтому часто изучал их. Мы знаем, что они довольно сильные игроки. Сегодня будем смотреть их игру, изучать, что и как. Наши два лазертаггера будут нас готовить к лазертагу против них, — отметил он.

    Ранее менеджер казахстанской команды Team KZ Руслан Боржиков прокомментировал победу.

    Игры Будущего - 2026 Киберспорт Астана
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор