«У нас сильный состав»: игрок Team KZ оценил старт команды на Играх Будущего

Игрок казахстанской команды Team KZ Жасулан Асембек рассказал о победе над MIRAGE TEAM из Узбекистана в дисциплине Phygital Shooter на международном турнире «Игры Будущего-2026» в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

В стартовом матче группового этапа Team KZ одержала победу со счетом 3:0. Команды сыграли в трех форматах: две карты в Counter-Strike 2 и один этап в лазертаге.

По словам Жасулана Асембека, команда была хорошо подготовлена к турниру и ожидала положительного результата.

— Мы играли против команды из Узбекистана. Было довольно легко. Мы хорошо подготовились к турниру. У нас сильный состав, один из самых сильных в Казахстане, и мы были готовы к тому, что, скорее всего, выиграем. Рады, что победили, — сказал игрок Team KZ.

Он также рассказал о формате соревнований. По его словам, результаты цифрового и физического этапов суммируются, а по итогам группового этапа в следующий раунд проходят команды, набравшие больше всего очков.

— Мы играем в три карты. Две из них — это Counter-Strike, одна — физический этап. Мы играем все три карты, и в итоге очки суммируются. Один балл — это одна выигранная карта, — объяснил Асембек.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Говоря о переходе от компьютерного формата к лазертагу, игрок отметил, что для него это был новый опыт.

— Моя команда готовилась на протяжении четырех дней, именно вчера был первый опыт. Сегодня буквально моя первая официальная игра. До этого я ни разу не командовался. Сегодня было первое ощущение с новым оружием. После того, как сидеть за компьютером, ходить и играть в шутер в реальной жизни — это супер, — поделился Жасулан Асембек.

Также игрок рассказал о подготовке к следующему сопернику — команде LIGA PRO TEAM.

— Я являюсь профессиональным игроком по киберспорту в CS, поэтому часто изучал их. Мы знаем, что они довольно сильные игроки. Сегодня будем смотреть их игру, изучать, что и как. Наши два лазертаггера будут нас готовить к лазертагу против них, — отметил он.

Ранее менеджер казахстанской команды Team KZ Руслан Боржиков прокомментировал победу.