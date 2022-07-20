20 Июля 2022 19:30

Умышленный наезд на лошадь в Алматинской области: виновника арестовали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водителя внедорожника, умышленно наехавшего на лошадь в селе в Алматинской области, арестовали на 10 суток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции региона сообщили, что в отношении жителя села Междуреченское, совершившего наезд на лошадь на своей автомашине, зарегистрирован материал досудебного расследования по статье 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

«В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия. 20 июля за совершение административного правонарушения по статье 434 КоАП РК постановлением судьи специализированного межрайонного административного суда гр.Р. подвергнут административному аресту на срок 10 суток», - проинформировали в пресс-службе ДП Алматинской области.

Ранее в сети появилось видео, на котором водитель внедорожника жестоко наезжает на лежащую на земле лошадь в селе Междуреченское Алматинской области. Мужчину задержали, но позже отпустили домой под обязательство о явке.

Позже сообщалось, что водитель и хозяин лошади примирились. Виновное лицо в полном объеме возместило ущерб.