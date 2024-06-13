Умышленно заражавшему женщин ВИЧ-инфекцией карагандинцу вынесли приговор
В Шахтинском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в преднамеренном заражении ВИЧ-инфекцией женщин. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как стало известно, в 2015 году мужчине был поставлен диагноз ВИЧ. Он был предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от лечения и заражения других, а также необходимости соблюдения мер предосторожности. Однако, несмотря на это он в течении семи лет успел два раза жениться. При этом не говорил о своем диагнозе ни одной из жен. В результате заразившаяся от него ВИЧ-инфекцией вторая супруга скончалась.
В сентябре прошлого года мужчину задержали.
Вина подсудимого подтверждена заключением судебно-медицинской экспертизы, согласно которой смерть потерпевшей наступила от ВИЧ-инфекции с развитием вторичных заболеваний и другими материалами дела. Подсудимый вину не признал.
— Санкция ч.2 ст. 118 УК предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. По делу смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств не установлено. Отягчающим — признано причинение правонарушением тяжких последствий — смерти потерпевшей. Суд признал подсудимого виновным по ст. 118 ч.2 УК и приговорил его к четырем годам лишения свободы. Ему назначены принудительные меры медицинского характера — принудительное лечение, — сообщили в Шахтинском городском суде.
Приговор суда в законную силу не вступил.