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    00:30, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Умышленно заражавшему женщин ВИЧ-инфекцией карагандинцу вынесли приговор

    суд
    Фото: Kazinform

    В Шахтинском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в преднамеренном заражении ВИЧ-инфекцией женщин. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как стало известно, в 2015 году мужчине был поставлен диагноз ВИЧ. Он был предупрежден об уголовной ответственности за уклонение от лечения и заражения других, а также необходимости соблюдения мер предосторожности. Однако, несмотря на это он в течении семи лет успел два раза жениться. При этом не говорил о своем диагнозе ни одной из жен. В результате заразившаяся от него ВИЧ-инфекцией вторая супруга скончалась.

    В сентябре прошлого года мужчину задержали.

    Вина подсудимого подтверждена заключением судебно-медицинской экспертизы, согласно которой смерть потерпевшей наступила от ВИЧ-инфекции с развитием вторичных заболеваний и другими материалами дела. Подсудимый вину не признал.

    — Санкция ч.2 ст. 118 УК предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. По делу смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств не установлено. Отягчающим — признано причинение правонарушением тяжких последствий — смерти потерпевшей. Суд признал подсудимого виновным по ст. 118 ч.2 УК и приговорил его к четырем годам лишения свободы. Ему назначены принудительные меры медицинского характера — принудительное лечение, — сообщили в Шахтинском городском суде.
    Приговор суда в законную силу не вступил.

    Теги:
    Здравоохранение Закон и право Регионы Казахстана Регионы Карагандинская область Суды
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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