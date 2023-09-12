ВИЧ инфекцией умышленно заражал женщин карагандинец
Как стало известно, в 2010 году мужчину официально взяли на учет как ВИЧ инфицированного в Карагандинском областном СПИД-центре. Но несмотря на это, он дважды женился, и в обоих случаях заразил своих партнерш. Для женщин эта новость стала неожиданностью.
Вторая супруга мужчины узнала о том, что заразилась ВИЧ инфекцией, когда пошла вставать на учет по беременности. Врачи направили женщину сдать анализы, которые показали положительный результат.
Карагандинка утверждала, что у нее был контакт только с мужем. В ходе расследования выяснилось, что ее муж состоит на учете. Сразу после этого сотрудники полиции задержали мужчину.
Также сотрудники СПИД-центра и стражи порядка разыскали первую супругу мужчины, и попросили ее сдать анализы. Результаты анализа подтвердили эту болезнь и у нее.
Сейчас он ждет суда. Было возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РК «заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) — заражение другого лица ВИЧ лицом, знавшим о наличии у него этой болезни».
В производстве Темиртауского городского суда рассматривается уголовное дело по обвинению гражданина С. в совершении уголовного правонарушения по ст.118 ч.3 УК РК – то есть заражение другого лица ВИЧ лицом, знавшим о наличии у него этой болезни.
«Гражданин С. более 10 лет достоверно зная о своем заболевании вирусом иммунодефицита человека, являясь лицом, предупрежденным об уголовной ответственности за распространение, заражение другого лица ВИЧ/СПИД, вступал в половые контакты с половыми партнерами без использования средств предохранения. При этом, о наличии у него ВИЧ заболевания гражданин С., половым партнерам не сообщал. Дело рассматривается в закрытом судебном заседании. Приговор не вынесен», - сообщили в пресс-службе Темиртауского городского суда.