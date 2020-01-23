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Умирзак Шукеев заслушал отчеты акимов районов
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев принял акимов Мактааральского, Жетысайского и Келесского районов и ознакомился с итогами года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной акимат.
Глава региона заслушал отчет об основных показателях социально-экономического развития вышеназванных районов за прошлый год.
Умирзак Шукеев отметил необходимость своевременного и качественного исполнения поставленных задач по повышению качества жизни населения, газификации, электроснабжению, водоснабжению населенных пунктов и строительству дорог.
Кроме того, руководителям районов поручено продолжить работу по обеспечению населения жильем. В том числе изучить условия, предлагаемые банками и всесторонне их рассмотреть.
В завершение встречи Умирзак Естаевич принял жителей Мактааральского, Жетысайского и Келесского районов. Жители смогли задать волнующие их вопросы, а также обсудили благоустройство населенных пунктов, увеличение мест отдыха для молодежи, строительство школ.
Помимо этого, участники встречи предложили провести от имени акима области спортивный турнир в Жетысайском районе среди молодежи.
По итогам встречи главой региона был дан ряд поручений, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие районов.
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