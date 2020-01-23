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Умирзак Шукеев заслушал отчеты акимов районов

23 Января 2020 14:00
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Умирзак Шукеев заслушал отчеты акимов районов

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев принял акимов Мактааральского, Жетысайского и Келесского районов и ознакомился с итогами года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной акимат.

Глава региона заслушал отчет об основных показателях социально-экономического развития вышеназванных районов за прошлый год.

Умирзак Шукеев отметил необходимость своевременного и качественного исполнения поставленных задач по повышению качества жизни населения, газификации, электроснабжению, водоснабжению населенных пунктов и строительству дорог.

Кроме того, руководителям районов поручено продолжить работу по обеспечению населения жильем. В том числе изучить условия, предлагаемые банками и всесторонне их рассмотреть.

В завершение встречи Умирзак Естаевич принял жителей Мактааральского, Жетысайского и Келесского районов. Жители смогли задать волнующие их вопросы, а также обсудили благоустройство населенных пунктов, увеличение мест отдыха для молодежи, строительство школ.

Помимо этого, участники встречи предложили провести от имени акима области спортивный турнир в Жетысайском районе среди молодежи.

По итогам встречи главой региона был дан ряд поручений, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие районов.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Акимат,
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