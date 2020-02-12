Умирзак Шукеев: за каждым обращением - судьба человека

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Около ста жителей области, записавшиеся на прием к акиму Туркестанской области Умирзаку Шукееву, не остались без внимания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

В целях охвата и приема максимального количества граждан, параллельно с главой региона собравшихся приняли заместители акима области Сакен Калкаманов и Улан Тажибаев. Для этого на первом этаже акимата области специально переоборудовали комнаты. Глава региона внимательно следил за решением каждого обратившегося.

Кроме того, в холле областного акимата жители региона смогли получить ответы на свои вопросы от руководителей управлений и отдельных департаментов. Большая часть пришедших обратилась с просьбой оказать содействие в трудоустройстве, предоставлении жилья, поиске средств для открытия бизнеса.

«Мы не должны забывать, что за каждым обращением стоит судьба человека. Для этого важны такие встречи. Каждый руководитель обязан тепло принять прибывшего и выслушать его. Все вопросы должны решаться только в рамках закона», - сказал У. Шукеев.

Во время приема житель села Манкент Сайрамского района выразил обеспокоенность наличием игровых автоматов в районе, пагубно влияющих на молодежь. Он попросил открыть спортивные и другие развивающие центры для молодежи.

Следует отметить, для решения вопросов каждого жителя акимам районов, городов и руководителям соответствующих управлений были даны конкретные поручения. Все обратившиеся жители получат ответы на свои обращения в письменном виде. Как один из действенных методов работы с населением, подобные мероприятия в областном центре будут проводиться регулярно.