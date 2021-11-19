Умирзак Шукеев высказался о доходах жителей Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев высказался по поводу доходов жителей в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда говорят, что область бедная – это не совсем правильно. Речь просто идет о статистическом показателе – доход на душу населения. В каждом регионе есть бедные слои населения, средние и богатые. Когда говорят, что Туркестанская область самая бедная – это, можно сказать, некорректно. Почему доходы низкие? Потому что у нас многодетные семьи – 1/3 всех многодетных семей в Казахстане проживает в Туркестанской области. Когда берешь доход взрослых – родители, что они зарабатывают и делится это на количество детей. Дети же не приносят доход в семью. Поэтому понятно, что средний доход на душу населения получается низкий», - пояснил Умирзак Шукеев, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в СЦК.

Умирзак Шукеев отметил, что большая часть людей занимаются работой в сельском хозяйстве. По информации акима, 80% ВРП – это доходы сельского населения.

Также, по словам Умирзака Шукеева, на селе, это не только в Туркестанской области, но и во всех областях зарплаты гораздо ниже.

«Промышленность, сектор услуг, торговля – это все сосредоточено в городе Шымкенте. Сейчас у нас задача – развить промышленность, услуги и туризм. Мы как раз этим и занимаемся», - считает аким.