Умирзак Шукеев встретился с ведущими спортсменами Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с чемпионами страны и их тренерами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В их числе заслуженный тренер РК по боксу Мырзагали Айтжанов, заслуженный тренер РК по тогызкумалак Камила Копбаева, мастер спорта международного класса РК по боксу, чемпион Азии Бек Нурмаганбет, заслуженный мастер спорта РК по тогызкумалак Асель Далиева, мастер спорта международного класса РК по тогызкумалак, чемпион мира Лина Каримова и мастер спорта по тогызкумалак, серебряный призер чемпионата мира Саят Жандарбек.

Напомним, в этом году спортсмены Туркестанской области успешно выступили на чемпионате мира по тогызкумалак, прошедшем в апреле этого года в Турции.





В соревнованиях, в которых участвовали спортсмены из почти двадцати стран, спортсмены из Туркестанской области завоевали 2 золотые и 2 серебряные медали. В частности, Асель Далиева завоевала одну золотую и одну серебряную медали, Лина Каримова - золотую медаль, а Саят Жандарбек - серебряную медаль. Таким образом, двое спортсменов стали чемпионами мира. Кроме того, Бек Нурмагамбетов завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по боксу, проходившем в Бангкоке.





Вручив награды спортсменам и заслуженным тренерам, аким области пожелал им удачи.





Чемпионы выразили благодарность главе региона и заверили, что и в дальнейшем будут прилагать все усилия, чтобы оправдать доверие страны.