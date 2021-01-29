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    10:35, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Умирзак Шукеев встретился с творческим составом нового театра Туркестана

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В центре искусства, который недавно построили в Туркестане, будут выступать известные в Казахстане театральные деятели: Азамат Сатыбалды, Хамит Шангалиев, Данияр Базаркулов, Асем Шарифуллина, Айгерим Бозщина. И не только. 1 февраля объявят кастинг, чтобы сформировать актерский состав нового театра. Туркестанский городской музыкально-драматический театр соберет под своим шаныраком много талантов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    С творческим составом нового театра, построенного в областном центре, встретился аким области Умирзак Шукеев. На встрече артисты отметили, что есть прекрасная возможность использовать уникальный технический потенциал нового центра искусства. Дебютную постановку актеры представят на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств весной этого года в Туркестане. Умирзак Шукеев пожелал артистам творческих успехов.


    Стоит отметить, в этом году сделают капитальный ремонт здания областного музыкально-драматического театра имени Райымбека Сейтметова. Также за счет городского бюджета отремонтируют театральное общежитие. В здании с 20-летней историей трудятся 132 работников культуры и деятелей искусства. Исторический объект построили в 1938 году. В 2000 году его реконструировали и передали театру.


    Теги:
    Культура Туркестанская область Другие государственные органы Акимат Общество
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