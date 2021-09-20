ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с тренерами и игроками футбольной команды «Мактаарал». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«У футбольного клуба « Мактаарал» есть все шансы выйти в Премьер-лигу»,— сказал глава региона, пожелав игрокам удачи и наставления на победу. В Туркестанской области развитию футбола уделяется особое внимание. Футбольный клуб «Мактаарал», выступающий в первой лиге, добивается хороших результатов.

Спортсмены провели учебно-тренировочный сбор в три этапа перед первенством РК среди клубов Первой лиги. Команда сыграла несколько товарищеских матчей с опытными командами. Ровно 10 лет назад основной футбольный клуб смог показать отличную, интересную игру и стать опасным соперником передовым клубам страны.

Футбольный клуб « Мактаарал» занимает перве место в турнирной таблице Первенства РК. Кубок РК OLIMPBET 2021 года занял третье место по итогам группового этапа в отборочных этапах. На встрече, прошедшей на стадионе «Алпамыс батыр» в поселке Атакент, выступили юные спортсмены детско-юношеской спортивной школы.

В ходе рабочей поездки в Мактааральский и Жетысайский районы аким области Умирзак Шукеев ознакомился с работой вновь созданного спортивного клуба «Жетысай». Клуб включает в себя футбол, волейбол, баскетбол, виды спорта для людей с ограниченными возможностями, тогызкумалак, шахматы, шашки и гандбол. Там занимаются 42 человека, более 600 детей и подростков. Всего 670 спортсменов.

Аким области пожелал юным спортсменам сил и энергии, а также пожелал дальнейших победных дней.