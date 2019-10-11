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Умирзак Шукеев встретился с победителями и призерами  международных спортивных соревнований

11 Октября 2019 14:46
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Умирзак Шукеев встретился с победителями и призерами  международных спортивных соревнований

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев провел встречу с победителями и призерами международных спортивных соревнований, прошедших в Актобе и Екатеринбурге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

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Во встрече приняли участие чемпион мира по боксу Кайрат Ералиев, бронзовый призер чемпионата мира по боксу Сакен Бибусынов, чемпион мира по конной стрельбе из лука Ералхан Айкоз и пятикратная призерка чемпионатов Азии по самбо Айжан Жылкыбаева.


Умирзак Естаевич особо отметил заслуги и вклад молодых мастеров в развитие отечественного спорта и продвижение имиджа Казахстана на международной спортивной арене.

«Государство оказывает максимальную поддержку и большое внимание сфере спорта. В тоже время надо активно продолжать приобщать молодежь к здоровому образу жизни. С этой целью в регионе возведут школу олимпийского резерва, стадион, теннисные площадки и ипподром. Не останавливайтесь на достигнутом и добивайтесь новых успехов», - сказал У.Шукеев.


В свою очередь спортсмены выразили слова благодарности акиму области за поддержку, а также рассказали о впечатлениях от выступлений на международных состязаниях и поделились планами на будущее.


Вместе с тем, в ходе встречи чемпионам и призерам были вручены денежные сертификаты от имени главы региона.






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Ключевые слова: Туркестанская область, Спорт,
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