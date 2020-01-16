+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -7 °С
USD 377.75 EUR 421.27
RUB 6.13 CNY 54.91
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Умирзак Шукеев встретился с известными правозащитниками и общественниками

16 Января 2020 22:10
Поделиться:
Умирзак Шукеев встретился с известными правозащитниками и общественниками

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с известными иностранными и казахстанскими юристами, правозащитниками и общественниками, которые приняли участие в международной конференции «Досудебное производство: реалии и пути совершенствования». О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Новости по теме

Пособие по многодетности рассчитано на детей, а не на взрослых – Даурен Абаев
Прощание с Ибрагимом Жангуразовым состоится 17 января в селе Ижевское Аршалынского района Почти тысяча астанчан приняла участие во встречах с акимом Есильского района В каждом регионе малообеспеченные семьи открывают бизнес – вице-министр труда и соцзащиты населения

На диалоговой площадке международной конференции, более 500 служителей закона, в том числе представители уполномоченных органов Турции, России и Узбекистана, а также Верховного суда, Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел страны, поделились личным опытом эффективной работы и обменялись мнениями.


На встрече с главой региона гости отметили важность проведения подобных мероприятий и поблагодарили акима области.


По словам заместителя председателя Агентства РК по противодействию коррупции Нурлана Шабдара, проводимая работа по борьбе с коррупцией в регионе носит системный и плодотворный характер.


Также он особо подчеркнул актуальность инициативы начать выпускать в области продукцию с маркировкой «территория, свободная от коррупции».

Умирзак Шукеев отметил, что коррупция - это глобальная проблема современности.

«Мероприятие подобного масштаба в нашей области проходит уже во второй раз. Наша задача — построить свободный от коррупции регион. На этом пути проводится достаточно системной работы», - сказал У. Шукеев.


Кроме того, в ходе заседании были подняты и обсуждены такие важные вопросы, как повышение статуса адвоката и следователя, усиление работы по повышению правовой грамотности населения по вопросам коррупции.


Наряду с этим, участники встречи обсудили актуальные вопросы досудебного производства и правоприменительной практики, обменялись мнениями по изучению международного опыта и разработке эффективных подходов.


Напомним, в среду, в МКТУ им. Х.А.Яссауи по инициативе департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области состоялась международная научно-практическая конференция «Досудебное производство: реалии и пути совершенствования». Организатором конференции выступил акимат Туркестанской области.





Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, Акимат, Общество,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив