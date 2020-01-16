Умирзак Шукеев встретился с известными правозащитниками и общественниками
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с известными иностранными и казахстанскими юристами, правозащитниками и общественниками, которые приняли участие в международной конференции «Досудебное производство: реалии и пути совершенствования». О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.
На диалоговой площадке международной конференции, более 500 служителей закона, в том числе представители уполномоченных органов Турции, России и Узбекистана, а также Верховного суда, Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел страны, поделились личным опытом эффективной работы и обменялись мнениями.
На встрече с главой региона гости отметили важность проведения подобных мероприятий и поблагодарили акима области.
По словам заместителя председателя Агентства РК по противодействию коррупции Нурлана Шабдара, проводимая работа по борьбе с коррупцией в регионе носит системный и плодотворный характер.
Также он особо подчеркнул актуальность инициативы начать выпускать в области продукцию с маркировкой «территория, свободная от коррупции».
Умирзак Шукеев отметил, что коррупция - это глобальная проблема современности.
«Мероприятие подобного масштаба в нашей области проходит уже во второй раз. Наша задача — построить свободный от коррупции регион. На этом пути проводится достаточно системной работы», - сказал У. Шукеев.
Кроме того, в ходе заседании были подняты и обсуждены такие важные вопросы, как повышение статуса адвоката и следователя, усиление работы по повышению правовой грамотности населения по вопросам коррупции.
Наряду с этим, участники встречи обсудили актуальные вопросы досудебного производства и правоприменительной практики, обменялись мнениями по изучению международного опыта и разработке эффективных подходов.
Напомним, в среду, в МКТУ им. Х.А.Яссауи по инициативе департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области состоялась международная научно-практическая конференция «Досудебное производство: реалии и пути совершенствования». Организатором конференции выступил акимат Туркестанской области.
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