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    22:05, 27 Март 2021 | GMT +6

    Умирзак Шукеев встретился с аксакалами Ордабасинского района

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким области Умирзак Шукеев встретился с ветеранами Ордабасинского района и представителями интеллигенции. В ходе открытого разговора представители старшего поколения задавали главе региона интересующие их вопросы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    На встрече с соблюдением всех требований карантина обсудили социально-экономическое развитие района и сохранение общественно-политической стабильности.

    «Из-за пандемии, охватившей мир, мы с вами долго не могли встретиться. Соблюдая требования карантина, мы решили регулярно проводить встречи с старейшинами всех районов и городов. Встречаемся и обсуждаем положительные моменты и недостатки. Ваши советы и мнения очень важны для нас», - подчеркнул аким области Умирзак Шукеев.

    В ходе разговора аксакалы затронули вопросы развития сельского хозяйства, туризма, обеспечения питьевой водой, а также использования поливной воды для орошения земель. Было отмечено, что эта отрасль, которая ранее находилась в частных руках, сегодня перешла в собственность государства. В результате проводится механическая очистка водоканалов. Вместе с тем, говоря о туризме, ветераны предложили создать в районе оздоровительные заведения, где могли бы лечить граждан саумалом.

    Подводя итоги встречи, глава региона пообещал, что все озвученные предложения не останутся без внимания.


    Теги:
    Туркестанская область Акимат Общество
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