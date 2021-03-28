Умирзак Шукеев встретился с аксакалами Ордабасинского района

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким области Умирзак Шукеев встретился с ветеранами Ордабасинского района и представителями интеллигенции. В ходе открытого разговора представители старшего поколения задавали главе региона интересующие их вопросы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

На встрече с соблюдением всех требований карантина обсудили социально-экономическое развитие района и сохранение общественно-политической стабильности.

«Из-за пандемии, охватившей мир, мы с вами долго не могли встретиться. Соблюдая требования карантина, мы решили регулярно проводить встречи с старейшинами всех районов и городов. Встречаемся и обсуждаем положительные моменты и недостатки. Ваши советы и мнения очень важны для нас», - подчеркнул аким области Умирзак Шукеев.

В ходе разговора аксакалы затронули вопросы развития сельского хозяйства, туризма, обеспечения питьевой водой, а также использования поливной воды для орошения земель. Было отмечено, что эта отрасль, которая ранее находилась в частных руках, сегодня перешла в собственность государства. В результате проводится механическая очистка водоканалов. Вместе с тем, говоря о туризме, ветераны предложили создать в районе оздоровительные заведения, где могли бы лечить граждан саумалом.

Подводя итоги встречи, глава региона пообещал, что все озвученные предложения не останутся без внимания.