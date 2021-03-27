Умирзак Шукеев: Встречи со старейшинами области станут традицией

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с ветеранами и представителями интеллигенции. В мероприятии участвовали секретарь областного маслихата Кайрат Балабиев, председатель областного Совета ветеранов Женисбек Мауленкулов и аксакалы Жетысайского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Глава региона особо отметил важность таких встреч, а также подчеркнул необходимость модернизации Совета старейшин.

«Пандемия оказывает свое влияние. Однако работа акимата и государственных органов не прекращалась ни на минуту. Все это вы сами видите в средствах массовой информации. Было много трудностей. Застраивается Туркестан. Когда я посещаю районы, то встречаюсь со старейшинами. Как известно, публичные массовые мероприятия сейчас запрещены. Поэтому мы проводим такие встречи, собираем старейшин из каждого района и обсуждаем положительные моменты и недостатки. Сегодня начнем с Жетысайского района. Как вы знаете, там проделана большая работа», - сказал аким области.

На встрече, проходившей с соблюдением всех требований карантина, обсудили вопросы социально-экономического развития района, сохранения общественно-политической стабильности. Аксакалы района поделились своим мнением и подняли ряд проблемных вопросов.

Подводя итоги совещания, глава региона особо отметил, что все предложения будут учтены. В то же время при совместной работе власти и общества можно добиться значительных результатов, эффективно используя потенциал ветеранов и представителей интеллигенции. Аким области Умирзак Шукеев намерен сделать подобные встречи с аксакалами района доброй традицией.