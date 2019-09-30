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вчера 15:55
Умирзак Шукеев: Восстановление Арыси - для всех нас бесценный опыт
АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - Строители, принимавшие участие в восстановлении Арыси, завершив своевременно строительные работы, возвращаются домой. На сегодняшний день во всех 17 секторах полностью завершены ремонтно-восстановительные работы. Об этом сегодня было сказано на аппаратном совещании, прошедшем в городе Арыси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.
На заседании под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева были заслушаны последние данные о проводимой работе в городе, в том числе о строительстве дорог, подведения канализационных систем и оформления правоустанавливающих документов.
Отметим, из более 8 тысяч жилых домов было повреждено 7634, из них около 500 оказались непригодны для проживания. В числе заново отстроенных объектов есть и три многоэтажных дома. На сегодняшний день в этих домах ведутся работы по внутренней отделке. В целом, в восстановлении города приняли участие около 3 тысяч человек.
«В городе Арыси была проведена масштабная работа. Это стало большим испытанием не только для жителей области. Такого еще не было в истории, чтобы за столь короткое время перестроили целый город. Это еще раз доказывает единство нашего народа», - сказал У.Шукеев.
Кроме того, на совещании аким города Туркестана Рашид Аюпов доложил о проводимой работе в областном центре. На сегодняшний день город разделен на 16 секторов, за которыми закреплены ответственные управления области, отделы городских и районных акиматов. По его словам, во всех секторах динамичными темпами ведутся строительные работы. В свою очередь аким области поручил главе города активнее работать с населением и уделить особое внимание поддержанию чистоты и порядка в городе. Контроль за работой по благоустройству города Туркестана был возложен на заместителя акима области Улана Тажибаева.
Стоит отметить, в дальнейшем в Туркестане намерены определить образцовые улицы, дворы, а также поощрять лучших.
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