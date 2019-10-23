Умирзак Шукеев: В Туркестане нужно развивать паломнический и археологический туризм

НУР-СУЛТАН – ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев рассказал, как должен развиваться туризм в городе Туркестане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы считаем, что в Туркестане несколько направлений туризма надо развивать. Во-первых - паломнический туризм. Для таких туристов мы должны предусмотреть развитие доступного транспорта, доступные отели, систему питания и специально обученных гидов, которые специализируются именно на паломническом туризме. Во-вторых, археологический туризм. Это более историческое направление, в котором люди приезжают в Туркестан за знаниями и историей. Для них мы должны обязательно построить аэропорт международного уровня, четырех- или пятизвездочные отели, хорошие рестораны, где туристы могли бы достойно отдохнуть», - сказал Умирзак Шукеев на пресс-конференции в СЦК.

Говоря о туристическом потенциале, аким региона отметил, что большое значение имеет проект строительства высокоскоростной железнодорожной дороги, которая может соединить Узбекистан и Казахстан.

«Большинство туристов, кто посещает Самарканд, Хиву, Бухару, хотят и в Туркестан приехать. Но для этого нам надо решить вопрос транспорта, переход границы. Максимально надо для них облегчить эти вопросы. В прошлом году 1,4 млн туристов посетило Туркестан, это цифры по билетам на посещение мавзолея Х.А. Яссави», - отметил У. Шукеев.