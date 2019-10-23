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Умирзак Шукеев: Уверен, что Туркестан станет жемчужиной Казахстана

23 Октября 2019 18:10
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Умирзак Шукеев: Уверен, что Туркестан станет жемчужиной Казахстана

НУР-СУЛТАН - ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций аким Туркестанской области Умирзак Шукеев рассказал о туристическом потенциале региона. Вместе с тем, он отметил, что историческое решение Елбасы о создании Туркестанской области придало новый импульс развитию региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

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«Туркестан является древнейшим городом и имеет историческую ценность для всего нашего государства. Историческая, архитектурная и научная значимость мавзолея Х.А.Яссауи очень важна. Многие страны с интересом наблюдают за развитием священного города. Как вы знаете, в прошлом году Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаев подписал исторический Указ об образовании Туркестанской области, областным центром которого стал город Туркестан. И мы видим, что данное решение Елбасы было правильным. Недавно, в одном из интервью Нурсултан Абишевич отметил, что давно вынашивал эту идею. Тем не менее, это со всех сторон обдуманное и изученное стратегическое решение. Есть все возможности превратить Туркестан в духовный центр тюркского мира. Благодаря непосредственной поддержке Главы государства, регионы и крупные компании участвуют в преображении Туркестана. Уверен, в ближайшие 2-3 года Туркестан станет жемчужиной Казахстана», - сказал У.Шукеев.



Отметим, с каждым днем растет количество туристов, посещающих Туркестан. В своем выступлении глава региона подчеркнул, что сфера туризма имеет приоритетное значение.

В завершении пресс-конференции Умирзак Естаевич ответил на все интересующие вопросы представителей СМИ и поблагодарил присутствовавших за внимание.







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Ключевые слова: Туркестанская область,
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