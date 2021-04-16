Умирзак Шукеев: Туркестан стал духовной столицей тюркского мира – это историческая справедливость

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международная видеоконференция «Туркестан – духовная столица тюркского мира» проходит в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ». Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подчеркнул, что провозглашение города Туркестана столицей тюркского мира исторически справедливо.

«Весна этого года началась с хороших новостей для области. Очень успешно завершился неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который состоялся 31 марта на тему «Туркестан – духовная столица тюркского мира». Туркестан стал духовной столицей тюркского мира. В этой связи поздравляю всех с началом нового исторического периода Туркестана», - сказал аким области.

У. Шукеев также рассказал о развитии региона в последние годы. По его словам, ведутся интенсивные работы по восстановлению мавзолеев Ясауи и Рабии султан бегим, благоустройству территории музея-заповедника Хазрет Султан, восстановлению исторических мест древнего поселения Культобе.

«Исторический, культурный центр создан для того, чтобы радовать глаз. В этом духовном, культурном центре построено несколько важных объектов, таких как визит-центр, центр «Ұлы дала», музей «Ясауи», библиотека «Фараб», театр, первый в республике международный туристический и гостевой университет», - заявил он.



