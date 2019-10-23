Умирзак Шукеев: Туркестан интересует всех
НУР-СУЛТАН - ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Перенос областного центра в город Туркестан был абсолютно правильным и выверенным решением. Об этом заявил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Город Туркестан – сама по себе ценность. Мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави, можно сказать, является единственным объектом такого масштаба, который сохранился с тех времен. Многие такие объекты в Средней Азии были разрушены, потом восстановлены. А наш мавзолей стоит без единого грамма цемента. Его историческое, археологическое, научное значение бесценно. Туркестан интересует всех – сюда приезжают американцы, туристы из Европы, Азии. Поэтому нам необходимо уделить внимание этому городу», - сказал аким Туркестанской области в ходе пресс-конференции в СЦК.
Он также отметил, что перенос областного центра в Туркестан является правильным решением.
«Как сказал в своем интервью Елбасы, он давно вынашивал эту идею, можно сказать десятки лет. С самого начала. Как создать в городе такую атмосферу и поднять статус не только на областной, но и на международный уровень, на уровень духовного центра тюркского мира. Поэтому перенос областного центра в Туркестан был абсолютно правильным и выверенным решением. Сейчас и Елбасы, и Президент, и Правительство уделяют огромное внимание этому городу, выделяются средства, мобилизуются ресурсы. Я думаю, что с такими ресурсами мы за два-три года можем восстановить и создать город, который может стать одной из жемчужин Казахстана», - добавил Умирзак Шукеев.
Ранее глава региона рассказал, как идет работа по формированию «зеленого пояса» города Туркестана.
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