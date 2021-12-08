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    Умирзак Шукеев: Строительство железнодорожной магистрали из Туркестана в Ташкент придаст импульс развитию туризма

    8 Декабря 2021, 18:37

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В 2022 году начнется строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Туркестан-Шымкент-Ташкент». Об этом сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    На аппаратном заседании областного акимата глава региона отметил, что строительство железной дороги придаст положительный импульс развитию не только Туркестанского региона, но и страны. Укрепит туристский потенциал наших государств.

    «Как известно, в Нур-Султане встретились Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, которые подписали межгосударственные соглашения. В частности, было объявлено о строительстве железной дороги Туркестан-Шымкент-Ташкент, которая имеет важное значение для развития Туркестанской области. Два президента одобрили проект и дали поручения главам правительств по реализации данного проекта. Строительство начнется в начале 2022 года. Эта железная дорога имеет огромное значение. Во-первых, в регионе будет развиваться туризм. Железная дорога будет начинаться с Туркестана и охватывать, наряду с Шымкентом, Ордабасинский, Казыгуртский, Сарыагашский районы. Еще одна радостная новость - в Нур-Султане прошел инвестиционный форум. Был подписан Семисторонний контракт на дорожную карту по строительству Центра лыжного туризма «Каскасу». Этот туристический центр внесет вклад в развитие экономики Туркестанской области«,– сказал У. Шукеев.

    Он отметил, строительство новой железной дороги «Дарбаза-Мактаарал-Жизак», которая окажет положительное влияние на товарооборот двух стран. Расширит транзитные возможности и разгрузит действующий пункт пропуска Сарыағаш. Кроме того, в планах построить крупнейший в Центральной Азии торгово-промышленный хаб. Запустить его планируют на границе двух стран. Все три проекта очень удачны для Туркестанской области.

    После завершения строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали будут созданы тысячи рабочих мест в сфере туризма и других сферах, параллельно будет развиваться внутренний и внешний туризм. Поможет ещё больше углубить союзнические отношения стран, которые и так динамично развиваются по всем направлениям.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Акимат Строительство Транспорт Узбекистан Шымкент
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