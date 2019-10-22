Умирзак Шукеев совершил объезд Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев совершил объезд областного центра, осмотрел строящиеся объекты и встретился с местными жителями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В первую очередь аким области оценил, как ведутся строительные работы на строительной площадке административно-делового центра города. Напомним, здесь возводят здания областного акимата, управлений и департаментов. Строительство этих объектов планируется завершить в декабре текущего года.

Кроме того, рабочая группа посетила площадь Нур-Султан и здание Медиацентра. Площадь объекта, строительство которого закреплено за Алматы, составляет более 3000 кв. метров. Медиацентр станет вторым после столичного ТРК «Қазмедиа орталығы» центром, построенным с нуля. Строительно-монтажные работы были начаты в феврале 2019 года. Также аким области проинспектировал ход строительства здания Дворца бракосочетания. Его возводят по заказу Костанайской области. Общая площадь объекта - 0,36 га.

Наряду с этим, глава региона ознакомился с капитальным ремонтом Туркестанского магистрального водоканала. На сегодня здесь уже проведены бетонные работы. В будущем проект позволит обеспечить поливной водой порядка 26,5 тыс. га орошаемых земель, а также будет способствовать озеленению города.

В ходе объезда Умирзак Естаевич встретился с местными жителями. Туркестанцы поделились своими мнениями и поблагодарили акима области за плодотворную работу и вклад в развитие региона.

По итогам объезда глава региона поручил соответствующим отраслевым руководителям усилить контроль за качеством и своевременным завершением строящихся объектов.



















