Умирзак Шукеев: Социальная сфера - в центре внимания

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанская область лидирует по естественному приросту населения в стране. Поэтому в нашем регионе социальная сфера является приоритетным направлением, сказал аким области Умирзак Шукеев на отчетной встрече с населением. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

По словам главы региона, в 2019 году в сферу социального обеспечения было направлено 82 млрд. тенге. Кроме того, в минувшем году проведена масштабная работа по социальной поддержке малообеспеченных граждан.

«В целях обеспечения занятости населения региона мерами Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Енбек» было охвачено около 96 тыс. человек, план перевыполнен на 20,6% (план 79 603). В рамках данной программы гражданам, впервые желающим открыть свое дело, был предоставлен государственный грант в размере 200 месячных расчетных показателей (505 тысяч тенге)», - отметил Умирзак Шукеев.

Наряду с этим, в прошлом году на оказание адресной социальной помощи было выделено более 70 млрд тенге. В результате, треть населения области получили адресную социальную помощь, или в среднем по 100-120 тыс. тенге в месяц на каждую семью. 60% получателей помощи из числа многодетных семей. Благодаря такой поддержке 6 690 семей получили возможность открыть свое дело за счет социальной помощи и увеличить свои доходы, 43 тыс безработных граждан были трудоустроены в рамках адресной социальной помощи.

В этом году также произошли существенные изменения в социальной поддержке. Во-первых, в целях повышения статуса многодетных семей они были выведены в отдельную категорию. В частности, в текущем году, несмотря на доходы семьи, назначены государственные пособия семьям, имеющим 4 и более детей от 43 тыс. до 73 тыс. тенге в зависимости от количества детей. На сегодня более 100 тыс. семей уже получили данное пособие.

Во-вторых, в целях обеспечения прозрачности и справедливости в отношении учета доходов малообеспеченных граждан и размеров господдержки усовершенствована система оказания адресной социальной помощи, в том числе введен гарантированный социальный пакет детям от 1 года до 18 лет.

В-третьих, помимо государственных программ, в Туркестанской области по инициативе областного филиала партии «Nur Otan» разработана программа «Қамқорлық», которая направлена на оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Особое внимание в рамках программы будет уделено обеспечению эффективной занятости и развитию предпринимательской деятельности. В результате обеспечения семей устойчивыми источниками доходов предусматривается их поэтапный вывод из трудной жизненной ситуации. В следствие проведенной работы в рамках данной программы было выявлено 1643 семей. За каждой семьей закреплены специальные кураторы, оказывающие помощь и необходимую консультацию.

Стоит отметить, с начала реализации программы «Қамқорлық» более 900 семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получили спонсорскую помощь на сумму более 45 млн. тенге. Более того, 4 семьи обеспечили жильем.

Помимо этого, на контроле акимов районов и городов, находятся вопросы трудоустройства, обучения и ряд других задач по программе «Қамқорлық».