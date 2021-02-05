Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Умирзак Шукеев рассказал предпринимателям, как получить беззалоговый кредит

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
5 Февраля 2021, 19:15
Умирзак Шукеев рассказал предпринимателям, как получить беззалоговый кредит

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Отсутствие гарантий при получении кредита становится все более распространенным явлением для предпринимателей, особенно для владельцев малого бизнеса. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ознакомился с деятельностью субъектов малого предпринимательства региона, начинающих молодых предпринимателей, а также обсудил актуальные вопросы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Большинство поднятых вопросов было связано с получением доступных кредитов.

На сегодняшний день владельцы малого бизнеса вынуждены отказаться от своих бизнес-планов из-за отсутствия обеспечения по кредитам. Для поддержки таких предпринимателей в программе «Дорожная карта бизнеса до 2025 года» был запущен новый инструмент. Всего за полчаса можно получить двухлетний беззалоговый кредит до 5 млн тенге. Достаточно иметь при себе удостоверение личности и свидетельство предпринимателя.

photo


«Основная причина сегодняшней встречи - поделиться с вами этой новостью и обсудить механизм ее реализации на практике. У субъектов малого бизнеса, в том числе микропредпринимательства появилась возможность получить беззалоговый кредит в размере 5 млн тенге с годовой ставкой до 6% для пополнения оборотных средств. За короткое время этот финансовый инструмент стал эффективной поддержкой для предпринимателей. Хочу подчеркнуть, масштабы поддержки для бизнеса являются ярким свидетельством политики поддержки предпринимателей Первого Президента – Елбасы Н.А.Назарбаева, Главы государства К.К.Токаева. Наша главная задача - проинформировать всех туркестанцев о мерах господдержки и не оставить ни одного предпринимателя без поддержки. Поэтому призываю всех вас активно участвовать в этих мероприятиях», - сказал Умирзак Шукеев.

photo


Кредиты в Туркестанской области предоставляются через «Halyk Bank», «Банк ЦентрКредит», «Сбербанк». Только за последний месяц было одобрено более 200 кредитов и профинансировано 62 предпринимателя. Следует отметить, одним из основных направлений работы областного акимата является повышение доступности мер государственной поддержки для предпринимателей, улучшение бизнес-климата в регионе. В отчетном году по программам «Экономика простых вещей», «Дорожная карта бизнеса 2025» предпринимателям льготные кредиты на сумму 50,7 млрд тенге под 6% годовых. Несмотря на прошлогоднюю эпидемическую ситуацию, туркестанские предприниматели проявили активность, объем кредитов увеличился в 1,3 раза.

photo


Вместе с тем, на территории области функционируют 140 605 малых и средних предприятий. Это один из самых больших показателей по республике. За последние 2,5 года их количество увеличилось на 14 тысяч субъектов. В этой сфере занято более 200 тысяч человек. Несмотря на пандемию, объем продукции малого и среднего предпринимательства увеличился на 16% (2 место по приросту в республике) достигнув 554,4 млрд тенге (за 9 месяцев). В 2021 году этот показатель планируется довести до 1 трлн тенге.

photo

photo

photo

photo

photo


Банки   Туркестанская область   Акимат   Экономика   Регионы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане