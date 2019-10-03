Умирзак Шукеев провел прием граждан в партии Nur Otan

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев принял граждан в общественной приемной областного филиала партии Nur Otan, работающей в формате «Open Space». Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Так, на прием к главе области обратилась многодетная мать Улжан Тойлыбаева, которая рассказала о проблеме при получении адресной социальной помощи и отсутствии жилья.

«Мы понимаем ваше положение и постараемся решить эту проблему. Но, в первую очередь, вы должны встать в очередь на жилье», - сказал глава региона. Соответствующую помощь и поддержку было поручено оказать областному управление координации занятости и социальных программ.

Кроме того, в ходе приема учитель М. Исрайлова поделилась планами открыть школу для девочек, где будут обучать национальным традициям и обычаям. Для реализации этой цели ей необходимо здание.

«Ваша идея мне понравилась. Сейчас в Туркестане строится Дворец бракосочетания. Вы можете посетить это здание и открыть там кружок. Мы окажем всемерную помощь в вашем благородном деле», - сказал У. Шукеев.

Председатель областного Совета женщин Б. Жандосова рассказала о проводимой работе в регионе в рамках республиканского проекта «Өнеге». Председатель намерена открыть кризисный центр для граждан, подвергшихся бытовому насилию. Глава региона отметил, что государство всегда поддерживало подобные социально значимые инициативы.

Стоит отметить, в общественной приемной Туркестанского областного филиала партии Nur Otan, открытой в формате оpen space, ежемесячно руководители всех государственных органов проводят встречи с населением.