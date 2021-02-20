Умирзак Шукеев провел онлайн-прием граждан после отчетной встречи

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с гражданами, которые записались на личный прием в онлайн-формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В основном, туркестанцев волновали вопросы социальной сферы, обеспечения жильем, транспорта и ЖКХ. Большинство вопросов граждан были решены в ходе приема, а по остальным даны разъяснения и консультации в соответствии с законодательством. Отметим, что решения всех обращений находятся на личном контроле главы области.

К примеру, житель села Шолаккорган Созакского района озабочен проблемой нехватки поливной воды для крестьянских хозяйств. 7 лет назад было построено водохранилище «Биресек» для полива 1 500 га земли в селе. В то время строительные работы не были закончены, и некоторые объекты не сдали в эксплуатацию. На сегодня рассматривается вопрос о выделении средств из областного бюджета на реконструкцию водохранилища.

Житель села Шаян Байдибекского района обратился с просьбой предоставить брату-инвалиду слуховой аппарат и помочь подключить к его дому газопровод. Решение было принято оперативно: в покупке отопительного котла помощь окажут предприниматели.

На приеме побывал житель Туркестана, зарегистрированный в 2019 году в очереди на жилье в категории социально уязвимых слоев населения как неполная семья. Ему разъяснили, что в соответствии с действующим законодательством проблема заявителя решается только в порядке очередности. Для тех семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, будет внедрен региональный проект «Халық берекесі». В рамках проекта семьям, не имеющим жилья, предоставят бесплатную жилплощадь на 3 года.

Жительница с/о Шага города Кентау попросила о расширении орошаемых и пастбищных земель. Ранее было капитально отремонтировано 5 каналов протяженностью 25 км. Из-за увеличения площади земель планируется продлить и расширить канал. На сегодняшний день в специальном земельном фонде выявлено 16 329 га пастбищных угодий сельскохозяйственного назначения. Идёт работа по оформлению этих угодий под общие пастбища.

Умирзак Естаевич в рамках закона дал исчерпывающие ответы на все обращения. Напомним, из-за пандемии в стране личные приемы граждан проходят в онлайн-формате.