Умирзак Шукеев протестировал новую систему входа в мавзолей Х.А.Яссауи
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане для удобства посетителей мавзолея Х.А.Яссауи запустили систему покупки входных билетов в режиме онлайн, через сайт, в том числе через терминалы, расположенные на территории мавзолея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.
Теперь достаточно приложить гаджет с полученным QR-кодом к турникету, чтобы пройти в мавзолей. Кроме того, для проведения полного мониторинга количества посетителей установлены камеры People counting system.
Глава региона Умирзак Шукеев один из первых, кто смог протестировать и оценить преимущества данной системы.
Новая возможность для туристов была реализована в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» совместно с Министерством культуры и спорта РК. Отметим, в настоящее время в Туркестанской области активно ведется работа по цифровизации исторических объектов.
Вместе с тем, в рамках проекта «Ask Me, I am local», запущенного в Год молодежи, волонтеры оказывают услуги посетителям и туристам в качестве гида–инструктора. Также в рамках проекта «Социальный студенческий кредит» Министерства информации и общественного развития РК волонтеры получают возможность закрыть за 20 часов деятельности кредит в размере 20 000 тенге или 2 академических часа.
В настоящее время в проекте «Ask Me, I am local» принимают участие 20 волонтеров, в ближайшие дни их численность планируется увеличить в 3 раза.
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