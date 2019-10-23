Умирзак Шукеев прокомментировал проблему детского суицида и насилия в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН - ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – О проблемах детского суицида и насилия над детьми в Туркестанской области высказался глава региона Умирзак Шукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, Умирзак Шукеев прокомментировал ситуацию вокруг насилия в отношении мальчика в поселке Абай Туркестанской области.

«Я как аким, конечно, с первых дней начал изучать, какие же острые социальные проблемы есть в области. Одна из проблем – тенденция в этом направлении (детского насилия – прим. автора). Немедленно была создана комиссия, приглашены все ведущие специалисты республики. Аружан Саин приезжала - детский омбудсмен. Все мы, посоветовавшись, наметили комплексный план борьбы с этим явлением. Включили в комиссию акимов, правоохранительных органов области, были созданы центры психолог помощи во всех районах. Системная работа идет. Этот случай (насилие над мальчиком – прим. автора) имел место, к сожалению, в прошлом году, было долгое расследование, принято судебное решение. Мы не можем комментировать судебное решение. Но вас я могу заверить, что все органы, включая правоохранительные, педагогическая общественность, акимы - все настроены на борьбу с этим явлением. Это детское насилие, суициды и так далее», - рассказал Умирзак Шукеев, отвечая на вопросы в ходе пресс-конференции в СЦК в Нур-Султане.

Как считает аким, «такая проблема остро стоит во всех областях. Поэтому нужно пристальное внимание республиканских органов к этой проблеме».

«Я не думаю, что это присуще только нашей области. Вы знаете много фактов, что в других областях тоже это происходит. Просто густонаселенный регион, и, может, фактов чуть побольше, чем в других регионах. Никогда такого явления не было. Я сам уроженец Южно-Казахстанской области, вырос там – такого количества суицидов, детского насилия никогда не было. Конечно, возможно что-то упущено в этом направлении. Сейчас мы привлекаем лучших специалистов, всех акимов районов. Регулярно проводим совещания, ищем пути, как это преодолеть. Статистика по сравнению с прошлым годом несколько снижается», - отметил глава региона.

«В вопросах суицида какие-то традиционные методы нельзя применять – есть методики, как это делать. Нужны системные меры, в том числе количество психологов увеличивать, проводить воспитательную работу, но ни в коем случае нельзя рекламировать эти случаи и информационно поддерживать – это очень тонкий момент. Мы работаем – привлекаем международных специалистов, ООН привлекли», - добавил Умирзак Шукеев.