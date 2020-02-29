Умирзак Шукеев проинспектировал строительство газораспределительной станции в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил с рабочей поездкой Мактааральский район. Глава региона ознакомился с ходом строительства автоматизированной газораспределительной станции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В настоящее время из 68 населенных пунктов района более половины обеспечены голубым топливом. Согласно Комплексному плану, руководству района в ближайшие несколько лет предстоит кардинально решить ряд проблем.

Также аким области ознакомился с состоянием автомобильных дорог республиканского значения. В этом году планируется провести средний ремонт и асфальтирование дороги А-15 Джизак – Гагарин – Жетысай – Кирово – Кызыласкер – Сарыагаш – Абай - Жибек жолы. На сегодняшний день общая протяженность дорог по району составляет 339,5 км. Из них доля автомобильных дорог республиканского значения 86,5 км.

Кроме того, в поселке Мырзакент Умирзак Естаевич посетил поликлинику на 250 мест. Из-за неполной поставки соответствующего медицинского оборудования данный объект еще не сдан в эксплуатацию. Глава региона поручил всесторонне разобраться в ситуации и своевременно сдать лечебное учреждение.

Отметим, в Мырзакенте в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» реализуется 37 проектов, направленных на благоустройство и развитие районного центра. На сегодня отремонтированы спортивные, культурные, образовательные объект, а также освещены улицы и установлены светофоры. Один из таких объектов - сквер «Жастар», расположенный на территории центральной площади. На новом месте отдыха с местным населением встретился глава региона.

Наряду с этим, рабочая группа проинспектировала ход строительства новой школы на 300 мест. Здание возводят на месте старой школы, построенной почти полвека назад. Умирзак Шукеев поручил руководству района взять на строгий контроль качество и расходы, связанные со строительством объекта.

Вместе с тем, в последние годы в Мактааральском районе из-за быстрого подъема подземных вод загрязняется почва, что в свою очередь мешает крестьянам получать богатый урожай. Более того, неочищенные коллекторные системы, отсутствие каналов и арычных бетонов затрудняет подачу воды на посевные площади. Для решения проблемы государством выделены средства, ведется интенсивная работа по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем по проекту ПУИД-2. Охвачено 39796 га территории, работа ведется в 3 этапа. Строительные работы ведут ведущие компании Азербайджана, Ирана и Израиля. Срок реализации проекта запланирован на три года. В целом, до сегодняшнего дня отремонтировано 9 каналов. После завершения работ по зимней промывке, строительные работы продолжатся.